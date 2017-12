Google má vlastný prehliadač

Google dnes po rokoch špekulácií predstavil svoj vlastný webový prehliadač. Microsoft chce jemu i Firefoxu zaraziť cestu novou verziou Explorera.

2. sep 2008 o 21:20 Tomáš Ulej, Tomáš Ulej, šif

Toľkokrát sa o tom už hovorilo, že tomu už málokto dokáže uveriť. Google po dlhých rokoch rôznych špekulácií vstupuje aj na jeden z posledných trhov, kde doteraz kraľovali iné značky – spúšťa vlastný internetový prehliadač.

Program „Google Chrome“ firma najskôr v pondelok predstavila formou krátkych kreslených komiksov, na ktorých zobrazila niektoré vlastnosti prehliadača, ktorými má poraziť konkurenciu. Napríklad, že v prípade zamrznutia jednej stránky nepadne celý prehliadač, alebo že bude šetriť operačnú pamäť počítača.

Ranú betaverziu sprístupnil Google v priebehu tlačovej konferencie, ktorá sa začala v utorok o ôsmej večer nášho času. „Toto je len začiatok, Google Chrome je ešte ďaleko od finálnej podoby,“ napísala firma vo svojom blogu. Nedokončenú verziu vraj spúšťajú najmä preto, aby ju mohli čím skôr testovať na reálnych používateľoch.

V čom má byť nový prehliadač iný ako konkurencia? Prehliadače sa za posledných desať rokov skoro vôbec nezmenili, tvrdí Google. Web však áno. Google chce napríklad webové služby oddeliť od prehliadača a umožniť ich spustenie ako bežné programy. Rovnako ako ich použitie aj vtedy, keď nie ste pripojení na internet.

„Ak pomocou nášho prehliadača začnete prehliadač ignorovať, potom sme urobili dobrú robotu,“ hovorí postavička z Google komiksu.

A čo Firefox?

Štart prehliadača zaskočil tých, ktorí si mysleli, že firma namiesto vlastnej iniciatívy staví na spoluprácu s dvojkou na trhu – prehliadačom Firefox od Mozilly. V súčasnosti sa totiž Google osemdesiatimi percentami podieľa na jeho financovaní. Vyhľadávanie v Google je na revanš integrované priamo do Firefoxu.

S Mozillou sa však Google nerozchádza ani po ohlásení vlastného produktu – zmluvu o štedrých daroch na vývoj Firefoxu predĺžil z novembra 2008 až do roku 2011.

Explorer – prehliadač pre porno surferov?

Prvú, skúšobnú verziu svojho prehliadača predstavil minulý týždeň aj líder na trhu – Microsoft. Nový Internet Explorer s poradovým číslom 8 je rýchlejší, má pohodlnejšiu navigáciu a viacero funkcií, ktoré zvyšujú bezpečnosť počas surfovania.

Najväčšiu pozornosť spomedzi noviniek, s ktorými Explorer prichádza, však zožala funk­cia „InPrivateBrowsing“, v preklade funkcia súkromného surfovania. Má zamedziť webovým stránkam ukladať na počítači akékoľvek údaje o surferovi. Blogeri jej však vymysleli iný názov – „porno mód“, lebo podľa nich uľahčí život najviac tým, ktorí na internete navštevujú stránky s erotikou alebo ilegálnym obsahom.

O takýchto stránkach sa po novom ostatní používatelia počítača už nedozvedia ani po manuálnom hľadaní v priečinku, kde si prehliadač odkladá dáta.

Boj proti Google

Microsoft mohli podľa odborníkov k zavedeniu novej funkcie viesť aj iné dôvody než len bezpečnosť používateľov – boj proti vyhľadávaču Google. Ten je totiž známy tým, že si do tzv. cookies súborov ukladá množstvo informácii o správaní konkrétnych používateľov počas surfovania na webových službách pod doménou google.com. Na tomto princípe funguje aj textová reklama, ktorú Google vkladá medzi výsledky vyhľadávania a má z nej väčšinu svojich príjmov. V prípade, že by väčšia časť používateľov surfovala so zapnutou funkciou zvýšeného súkromia, Google môže mať problémy.

Prvé beta verzie prehliadača Internet Explorer 8 a Google Chrome prichádzajú v čase, keď Microsoft stále dominuje na webovom trhu so štvorpätinovým podielom. Približne jedna pätina surferov používa prehliadač Mozilla Firefox.

Kedy budú vypustené finálne verzie prehliadačov od Microsoftu a Google, zatiaľ ich predstavitelia neprezradili.

Používatelia si zo stránok môžu zatiaľ stiahnuť skúšobné verzie.