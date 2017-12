SLOVNÍČEK ZÁKLADNÝCH EMOTIKONOV

Základné emotikony

26. apr 2001 o 0:00

:-) úsmev

:-( smútok, zamračená tvár

:-o prekvapenie

:-x bozk (tiež: „nikomu ani muk!“)

:-D smiech – často tiež :-))

:,-) plač od šťastia – často tiež :‘-)

:-@ krik

;-) úškrn

:-\ pochybnosť

:-/ nerozhodnosť

:-| trápna situácia (nevydarený žart)

8-() od prekvapenia vytreštené oči a otvorené ústa

(:-# to som nemal povedať…

Osoby

(:-):8- muž

*:-}8* žena

)-::-( manželia

*<(:-) Santa Klaus

+o:-) pápež

8=:-) kuchár

:*) opitý

#-) po opici

}:-) paroháč

:<() Afričan

:-O>-o Americký turista (s fotoaparátom)

=|:-) ŇD Angličan (so šálkou čaju)

(-: Austrálčan (alebo ľavák)

<|-) Číňan

_:-) Indián

O-) Marťan

!:-) Apač (tiež: talent)

B-) Batman

*<|:-) Santa Klaus

0-) Kyklop

*-( Kyklop (po návšteve Odysea)

:=( Adolf Hitler

:-(O Mick Jagger

%-Ň Picasso

O:-) svätec

:——} Pinokio

::—(( obeť zemetrasenia

:-[ upír

[:-] robot

Povolania

:%) účtovník

q:-) hráč bejzbalu

<>:-) biskup

C=:-) šéfkuchár

}:-) diabol

=|:-)X diplomat

]:-) člen kráľovskej rodiny

o(:-) baník

:?) filozof

(:)-) potápač

(:-| vojak

d:-) bejzbalista

Kombinované

C=}>;*{)) Opitý šéfkuchár s nakrivo nasadeným príčeskom, fúzmi a dvojitou bradou

Skratky z angličtiny

BTW (By the way) – mimochodom

IMHO (In my humble opinion) – podľa môjho skromného názoru

FYI (For your information) – pre tvoju informáciu

AFAIK (As far as I know) – pokiaľ viem

ASAP (As soon as possible) – čo najskôr

L8R (Later) – neskôr

OIC (Oh, I see!) – aha, chápem!

BCOS (because) – pretože

WAT (what) – čo

U (you) – ty (vy)

R (are) – je, sú

Ďalšie emotikony nájdete napríklad na http://www.volny.cz/mape/Smajliky.html.