Firme Hyundai IT a ďalším podnikom zabavila polícia výrobky na veľtrhu IFA

Nemecká colná polícia urobila tento víkend raziu v pavilóne juhokórejskej spoločnosti Hyundai IT Corporation počas konania najväčšieho veľtrhu spotrebnej elektroniky na svete IFA v Berlíne a zabavila jej ploché televízne obrazovky.

Ako povedal hovorca Colného úradu vyšetrovania v Berlíne Norbert Scheidhauer, vo štvrtok tento týždeň nemecký súd rozhodol, že Hyundai a niektoré ďalšie východoázijské a európske firmy prišli na veľtrh s technológiami, ktoré už mali patentovú ochranu a tieto firmy nemali na ne licenciu. Zároveň umožnil razie v 69 prípadoch.

"Hyundai mal do soboty možnosť predložiť doklady, že za licenciu zaplatil - za takých okolností by sme odišli. To však neurobil. Keďže nedokázali preukázať, že majú licenciu legálne, výrobky, ktorých sa to týka, sme odniesli," zhodnotil raziu na veľtrhu Scheidhauer.

Polícia pred očami firemných a súkromných návštevníkov odmontovala televízne obrazovky v stánku juhokórejskej spoločnosti a po sebe nechala iba visiace drôty. Podľa Scheidhauera sa firma môže domáhať zabavených vecí na súde alebo na štátnej prokuratúre, ktorá o razie požiadala po sťažnostiach iných firiem. Ako dodal, nemá právo menovať ďalšie firmy, no z veľtrhu IFA nechali odviezť celkovo 170 plochých televíznych obrazoviek, 140 MP3 prehrávačov, 21 mobilných telefónov a 57 DVD rekordérov.

Krádeže obchodného tajomstva zahraničnými firmami sú v Nemecku citlivou záležitosťou, keďže ekonomika krajiny závisí od vývozu sektorov veľmi náročných na výskum a vývoj. Podobné razie, aj keď v menšom rozsahu, sa uskutočnili v minulých rokoch aj na iných veľtrhoch elektroniky, napríklad na Cebite.

Veľtrh IFA prilákal minulý rok viac než 1200 vystavovateľov a viac než 220.000 návštevníkov. Objednávky na veľtrhu dosiahli hodnotu 2,75 miliardy eur (82,85 miliardy Sk).

