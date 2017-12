James Bond: Quantum of Solace - pretrepať, nemiešať

Jeden z najznámejších imaginárnych tajných agentov sa po dlhšom čase príde pozrieť ako sa darí videohrám. Skúsenosti má určite na rozdávanie, veď je medzi nami už viac než 50 rokov, dočkal sa 22 filmových spracovaní, 14 knižiek a hromady hier, či už od Ni

29. aug 2008 o 13:14 Ján Kordoš

ntenda alebo Electronic Arts. Príliš dobre mu to však vo virtuálnych svetoch nešlo a aj to je dôvod, prečo sa Electonic Arts vzdalo pomerne lukratívnej licencie, po ktorej následne skočil hlavný rival Activision Blizzard. Ten pekne povolal štvoricu vývojárskych štúdií, rozdelil medzi nich prácu na rozličných verziách a nech sa starajú. Takto sa k nám dostane verzia od Treyarchu (PS3, X360), Beenoxu (PC, Wii), Eurocomu (PS2) a Vicarious Visions (DS). Keďže sú zatiaľ známe len dojmy z hrateľných verzií, ktoré pripravuje Treyarch, môžeme sa opierať výhradne o ne. Hrateľnosťou by mala PC verzia kopírovať svojich konzolových kamarátov, avšak je otázne ako sa Beenox vysporiada s tvorbou na pomerne dve nezlúčiteľné platformy a veríme, že neutrpí grafické spracovanie a ovládanie práve PC verzie.

Zanechajme však dohady. James Bond nám v poslednom filme Casino Royal zdrsnel, čo sa nemuselo páčiť fanúšikom, no väčšina to podľa ohlasov prijala kladne, takže všetko je v poriadku a s uhladeného elegána sa nám stáva mierne ľudskejší, ale však aj akčnejší hrdina, podobný napríklad Bournovi. Podobnou cestou a vyberie aj Quantum of Solace. Hoci by sa mohlo zdať, že pôjde o ďalšiu filmovú licenciu, o ktorú nemusí rozumní hráč ani zakopnúť, pretože dopredu pozná výsledok, nemuselo by to byť tak. Hoci majú tvorcovia z Treyarchu toho na pleciach dosť (okrem Quantum of Solace pracujú, ako dobre vieme, aj na Call of Duty: World at War a kvalita ich projektov má skôr klesajúcu tendenciu – od simulátorov skateboardovania po Spider-Mana), zdá sa, že chytajú druhý dych a pokúsia sa vypracovať medzi dvorných vývojárov Activisionu.

V prvom rade nepôjde výhradne o kópiu filmu Quantum of Solace. Vývojári nám veľkoryso ponúknu spojené hneď dva filmy (ktoré ako tak na seba nadväzujú): posledné Casino Royal a spomínaný snímok Quantum of Solace. Pozrieme sa na známe miesta, ktoré sme mohli vidieť alebo ešte len uvidíme a všetko si to prežijeme v podobe akčnejšieho Bonda. Neznamená to však, že by sme sa museli prestrieľať cez húfy protivníkov. Quantum of Solace totiž bude pripomínať skôr sériu Splinter Cell. Vždy budeme mať možnosť sa ukrývať za prekážky a postupovať čo najtichšie, bez vzbudenia pozornosti. Zo zálohy môžeme zabíjať – tzv. stealth killy vytvoríme stlačením určitej kombinácie tlačidiel, ktorá sa objaví na obrazovke. Samozrejme pôjde o efektné chmaty, pričom sme zvedaví, či sa tvorcom podarí dosiahnuť kvalitu Bourne Conspiracy.

Práve tieto dva projekty totiž budú medzi sebou súperiť. Aj keď bude v niektorých prípadoch Quantum of Solace viac naklonené k tichému skrývaniu sa, nevyhneme sa prestrelkám a ani pästným súbojom. Kvôli zameraniu sa výhradne na akciu budeme musieť oželieť tradičné automobilové naháňačky alebo akékoľvek iné prvky pchané do akčných projektov, pretože to je momentálne cool. A to spravíme s radosťou. Viac noviniek sa dočkáme práve v samotnej akcii, takže nebude chýbať ani efektné skrývanie sa pod vodnou hladinou alebo ak opretí o stenu sledujeme oknom nepriateľov strážiacich interiér domu. V tomto prípade sme sa často museli spoliehať na to, že sa náš hrdina nedostane do zorného uhlu protivníka. Nebude tomu inak ani v tomto prípade, ale pri podobných situáciách sa obrazovka rozdelí na polovicu. Jedna časť sníma samotného Bonda (ktorého môžeme samozrejme ovládať) a druhá nám prezradí, čo vidí nepriateľ. Skvelé, filmové, zdvihne to atmosféru, pomôže hrateľnosti.

Ako už je z predošlého príkladu zrejmé, kamera bude umiestnená za chrbtom Bonda. Ono to však pravda nebude. Väčšinu času sa budete pozerať na svet pohľadom z vlastných očí (ako to dokumentujú aj screenshoty) a len vo vhodných momentoch (stealth, lozenie, ukrývanie sa za prekážky) sa pohľad prepne do prehľadnejšieho third person módu. Všetko bude prebiehať automaticky, hráč sa nebude musieť o nič starať. O grafické spracovanie starosť taktiež mať nemusíme, hru poháňa engine, ktorý sme mali možnosť poriadne si ohmatať v Call of Duty 4 a že ide o kvalitný motor hry, nemusíme pripomínať. Okrem vynikajúceho výzoru sa totiž počíta z rôznou priestreľnosťou prekážok, takže za drevené objekty sa príliš skrývať neoplatí, pretože strela cez ne poľahky prejde a podobne. Zabezpečená bude taktiež interaktivita s prostredím, na čo sa tešíme hlavne v interiéroch: predstavte si prebiehajúcu prestrelku v múzeu, kde sa bude všetko trieštiť, rozbíjať, všade lietajú kusy rozbitého nábytku... spomínate si na podobnú scénu v Call of Duty 4? Niečo podobné nám istotne ponúkne aj Quantum of Solace.

Nielen akciou však bude napĺňaná hrateľnosť. Občas zabíjanie a streľba poľaví a vy dostanete priestor, kde bude nutné použiť aj trochu to, čo máte medzi ušami. A nos to nie je. Jeden príklad za všetky. Cestu do hotelu vám blokujú zátarasy, neviete ako máte postúpiť ďalej. Po chvíli začnete skúmať okolie budovy a nájdete mobilný telefón s informáciou, že je naplánovaná údržba ventilačných šácht a cesta sa vám začne otvárať, hoc vchodovými dverami to nebude. Bude to jednoducho klasická bondovka, v ktorej nesmie chýbať napríklad ani naháňanie sa za niektorým z protivníkov po strechách alebo dobre známa úvodná skladba, ktorej motív je notoricky známy a stretneme sa s ním v hre neraz. Okrem toho je príjemné vedieť, že Daniel Craig a Judy Dench prepožičajú svojim virtuálnym hrdinom nielen grafickú podobu, ale si svoje postavy (Bond a M.) aj nadabujú. O multiplayeri zatiaľ nepadlo konkrétne slovo, len že by mal byť špecifický a originálny. Keďže je Bond väčšinu času sám (Bond-girls nerátame), bude to rozhodne zaujímavé. Ale to uvidíme až koncom októbra. Cenega oznámila ako oficiálny termín vydania 31.október.