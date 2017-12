Alkoholom proti infarktu?

Vedci sa už dlho dohadujú o priaznivých účinkoch pitia alkoholu (pravdaže, iba v malých dávkach). Vedci z Beth Israel Deaconess Medical Center v Bostone v USA zistili, že mierne pitie alkoholu môže niektorým ľuďom pomôcť prežiť po infarkte. „Naša štúdia .

26. apr 2001 o 0:00

Mukamal s kolegami sa zamerali na 1913 ľudí hospitalizovaných po srdcovom infarkte v USA v rokoch 1989 až 1994. Takmer polovica (47 percent) boli abstinenti. Ďalších 36 percent boli ľahkí požívatelia alkoholu, ktorí požívajú menej ako sedem alkoholických nápojov týždenne a 17 percent boli mierni požívatelia alkoholu, ktorí konzumovali v priemere 14 alkoholických nápojov za týždeň.

Vedci znovu hodnotili účastníkov zhruba po štyroch rokoch. 317 subjektov zomrelo do januára 1996. Kým 17 percent abstinentov zomrelo na kardiovaskulárne komplikácie, iba 9 percent slabých požívateľov a 7 percent miernych užívateľov čakal rovnaký osud. „Závery z tejto a ďalších štúdií naznačujú, že u ľudí, ktorí pijú alkohol s mierou, je menšie riziko, že utrpia infarkt, prípadne, že po infarkte skonajú. Ľudia so srdcovou chorobou, prípadne ak sa táto vyskytla v rodine, by však spôsoby zníženia rizika mali radšej konzultovať so svojím lekárom. Rovnováha medzi rizikom a úžitkom z alkoholu je individuálna,“ povedal Mukamal.

