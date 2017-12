HIV bráni i útočí

Iba málo vírusov je takých „schopných“ v boji s imunitným systémom, ako vírus HIV, ktorý spôsobuje AIDS. Napriek rokom vedeckého skúmania si HIV svoju bojovú stratégiu dobre stráži. Nový výskum však odhaľuje ďalšie z tajomstiev jeho agresivity.

26. apr 2001 o 0:00

Podľa najnovších výskumov, schopnosť HIV ničiť bunky imunitného systému, ktoré boli vyslané eliminovať bunky infikované vírusom HIV, riadi proteín nazvaný Nef. Tento vírusový proteín chráni infikovanú hostiteľskú bunku a ničí blízke neinfikované bunky imunitného systému. Prvé výskumy ukázali, že bunky, ktoré obklopujú bunku infikovanú HIV, umierajú v dôsledku tzv. apoptózy, alebo programovanej bunkovej samovraždy. Bolo vedecky dokázané, že Nef tento proces štartuje. Výskumy ukazujú, že Nef používa rovnaký spúšťač aj na ochranu hostiteľskej infikovanej bunky; naviaže sa na proteín ASK1 a inaktivuje (zabrzdí) ho.

„Ide o pozoruhodný príklad prešibanej stratégie, ktorou si HIV vírus zabezpečí prežitie i rozmnožovanie,“ poznamenáva člen výskumného tímu z Gladstone Institute of Virology and Immunology Kalifornskej univerzity v San Franciscu. „Podľa záverov by sa dalo usudzovať, že zablokovanie spojenia Nef a ASK1 by mohlo zastaviť HIV infekciu a prípadne vyústiť do smrti vírusu, pretože by nemal dostatok času na svoju reprodukciu,“ dodáva Greene.

Experimenty ukázali, že u malého množstva pacientov, ktorým chýba Nef gén, postupuje choroba oveľa pomalšie, než u tých, ktorí sú nositeľmi tohto génu. Na vyvinutie nového lieku, ktorý by bol cielene zameraný na Nef, však najskôr bude potrebné objaviť látku, ktorá by bola schopná spojenie Nef a ASK1 zablokovať. Podľa Greena je nový výskum nádejou pre milióny ľudí na celom svete, napadnutých vírusom HIV.