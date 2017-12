Superrýchle prúdové lietadlo z NASA

26. apr 2001 o 0:00

Americký úrad pre letectvo a vesmír (NASA) odhalil prototyp motora, ktorý lietadlu umožní letieť 10-krát rýchlejšie ako zvuk. Stroj by mohol vstúpiť do knihy rekordov ako najrýchlejšie prúdové lietadlo v histórii. Ak všetko pôjde podľa plánu, lietadlo dosiahne rýchlosť, ktorou prekoná vzdialenosť z New Yorku do Londýna za 40 minút. Lietadlo X-43A je dlhé 4 metre s rozpätím krídel 1,5 metra a má tvar surfovej dosky. Ako palivo slúži vodík, ktorý si motor bude brať priamo z atmosféry. Motor je založený na systéme Scramjet, ktorý stláča vzduch a vháňa ho do motora.

Prvé testovacie lety sa začnú v máji tohto roku. Ak budú úspešné, bude to prvý raz, keď neraketovo poháňaný, vzdušný motor dodá lietadlu nadzvukovú rýchlosť. X-43A absolvuje prvé nepilotované testovacie lety cez Tichý oceán a zakončí ich pristátím v mori. Cieľom troch bezposádkových skúšobných letov je dosiahnuť rýchlosť 11 585 km/h.

„Hyper-X program čerpá z výskumu lietania v aerodynamických tuneloch, ktorý prebiehal posledných 40 rokov. Takýto let sa stáva realitou,“ povedal pre BBC Vince Rausch, manažér programu vo výskumnom stredisku NASA v Langley, vo Virgínii. Program by mal predstavovať zlom pri hľadaní bezpečnejšieho, flexibilnejšieho a lacnejšieho spôsobu prístupu do vesmíru. Optimisti veria, že Scramjets sa stane pohonom pre novú generáciu ultrarýchlych lietadiel, striel či kozmických lodí.