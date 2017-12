Týždeň vo vede

(19. 4.–25. 4. 2001)

26. apr 2001 o 0:00

* Japonskí vedci z Juntendo University v Tokiu dokončili sekvenovanie genetickej mapy jednej z najnebezpečnejších baktérií Staphylococcus aureus, ktorá spôsobuje smrteľné infekcie v nemocniciach.

* Hranie sa so zvieratami v zoologickej záhrade môže spôsobiť u detí infekciu baktériou E. coli, oznámili to vedci z Centers for Disease Control and Prevention v Atlante v USA. Táto baktéria spôsobuje v USA 73-tisíc ochorení a 60 úmrtí ročne.

* Správnou stravou v detstve možno výrazne znížiť riziko srdcovo-cievnych chorôb v dospelosti, zistili odborníci z National Public Health Institute v Helsinkách a univerzity v britskom Southamptone. Dôležitá je výživa predovšetkým v prvom roku života.

* Deti veteránov z vietnamskej vojny v USA trpia častejšie leukémiou ako ich rovesníci, hovorí profesor Irva Hertz-Picciotto z katedry epidemiológie na univerzite v Severnej Karolíne v USA. Zvýšený výskyt leukémie súvisí s tzv. Agent Orange, ktorý americká armáda používala vo Vietname.

* Americký raketoplán Endeavour odštartoval k medzinárodnej vesmírnej stanici ISS (Alpha). Doručil na stanicu obrovské robotické rameno Canadarm2 (na snímke), ktoré by malo slúžiť na jej rozširovanie. NASA a Talianska kozmická agentúra sa dohodli na spoločnej výstavbe „obývacích izieb“ pre posádku na ISS.

* Vedenie NASA nakoniec súhlasilo so štartom prvého vesmírneho turistu, multimilionára Dennisa Tita, ktorý za 20 miliónov US dolárov poletí na ruskej kozmickej lodi na orbitálnu stanicu ISS.

* Vo Veľkej Británii zakázali klonovanie ľudských jedincov. V krajine sa však môžu vykonávať experimenty s klonovaním zárodočných buniek na lekárske účely.

* Vedci z Harvard Medical School a Mount Sinai School of Medicine v USA objavili tzv. „sladký“ gén T1R3, ktorý spôsobuje vnímanie sladkej chuti.

* Abstraktné myslenie nie je výlučne výsadou ľudí. Okrem primátov alebo delfínov vedci objavili stopy po rozlišovaní abstraktných pojmov, ako je „rovnakosť“ alebo „odlišnosť“, aj u včiel. Výsledky prezentuje najnovšie vydanie britského časopisu Nature.

* Archeológovia zistili, že praveký človek, Homo erectus, si už pred 1,5 milióna rokov vyrábal drevené predmety. Hovorí sa o tom v štúdii Manuela Domingueza-Rodriga z univerzity v španielskom Madride, ktorú prezentoval v časopise Journal of Human Evolution.

* Aprílové vydanie Molecular Pharmacology prináša informácie o spôsobe výroby liekov proti vážnym chorobám tráviaceho systému z kože hadov a žiab. (Reuters, AP)