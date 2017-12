Red Baron sa vracia

28. aug 2008 o 15:23 Ján Kordoš

Po zemetrasení v spoločnosti sa rozhodla online sekcia vydať zopár podobných menších projektov a sme radi, že je tomu tak práve pri Red Baronovi. Cena zatiaľ nebola bližšie stanovená, no už teraz sa vie, že dôraz bude kladený na online súboje v rozličných módoch (Deathmatch, Team Deathmatch, Capture the Flag a pätica ďalších). Zalietame si aj proti umelej inteligencii, ale nebude to tak veľká zábava ako proti živým virtuálnym letcom. Keďže ide o menší projekt, ťažko očakávať plnohodnotné grafické spracovanie, v týchto hrách však nešlo primárne o hyperrealistické textúry, ale skôr o zábavu.

Zdroj: Joystiq