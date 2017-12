Sin City zmenilo vývojárov

28. aug 2008 o 14:57 Ján Kordoš

Uvidíme, či je to správny krok. Hoci Transmission Games nepatria medzi známych tvorcov (Heroes of the Pacific, Heatseeker, Lucinda Green´s Equestrian Challange), mali to určite minimálne dobre rozbehnuté. Žiadne ďalšie detaily ohľadom Sin City zatiaľ nie sú známe, takže nám neostáva nič iné ako veriť, že sa hra objaví na PS3, Xbox 360, PC a po novom aj Wii na konci budúceho roku.

Zdroj: Gamespot