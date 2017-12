The Last Guy - posledná záchrana pred zombíkmi

Na nezvyčajné, ba priam až bizarné hry pre Playstation 3, ktoré sa k hráčom dostávajú prostredníctvom online služby Playstation Network, sme si už zvykli a dokonca nás niektoré aj bavili.

28. aug 2008 o 13:43 Ján Kordoš

Niekoho môže napadnúť, že ide o čistú úchylnosť Japoncov, avšak k dobru veci musíme podotknúť, že projekty, hoc sú akokoľvek jednoduché, majú v sebe ukrytú nezištnú chytľavosť a príťažlivosť.

The Last Guy na tom nie je vôbec inak. Spracovanie skôr jednoduché a účelné (využíva Google mapy pri spracovaní pohľadu na mestá z vtáčieho pohľadu), ale vôbec to nič nemení na príťažlivom námete. Niečo sa pokazilo a je úplne jedno kto to spustil a ako, svet je proste zamorený zombíkmi a inou háveďou, pričom vašou úlohou hrdinského záchrancu je čo...? No predsa zachrániť svet. Alebo v tomto prípade úplne postačí, ak budete zachraňovať normálnych ľudí, stojacich len tak na uliciach či skrývajúcich sa v autách, domoch, nákupných centrách, lodiach, obchodoch a proste v budovách, z ktorých sa boja vystrčiť hlavu, aby im ju zombík v okamihu neodhryzol.

A to je základná myšlienka, dokonca vyrozprávaná s maximálnymi podrobnosťami. Vy ste ten veľký panák (veľký ako veľký, nie, že by ste sa videli, ale kamera je zafixovaná na vás, takže ste vždy v strede) na obrazovke, zbierate malé zhluky pixelov predstavujúce ostatných člobrdov a oproti vám stoja fialoví zombíci alebo podivne zmutovaný hmyz. Nesmú sa dotknúť vás a nesmú prísť do kontaktu ani s ľuďmi, ktorý beriete za sebou k východiskovému bodu, kde príde po určitom časovom limite záchrana. Na každé mesto (pobeháte niekoľko veľkých metropol) máte určitý časový limit, za ktorý musíte nájsť a pozbierať tisíc panákov. Ak ich dovediete na pľac, kam doletí vrtuľník, ste hrdina metálmi a preživšími modelkami ovešaní.





Všetky screenshoty nájdete v galérii hry

Ono však samozrejme nie je tak jednoduché ako sa to na prvý pohľad môže zdať. Postupne naberáte k sebe ľudí, čím tvoríte typického „hada“. Čím viac ľudí máte so sebou, tým je cestovanie ulicami mesta nebezpečnejšie. Ak totiž nepriateľ začne atakovať váš „konvoj“ a kvázi ho prestrihne, všetci ľudia, ktorí nie sú po tomto krvavom masakri (obrazne, v hre žiadnu krv ani násilnosť vlastne neuvidíte, veď sú to len maličké kocky behajúce po obrazovke) spojení s vami, sú automaticky stratení.

Teraz babo raď: mám sa snažiť vziať čo najviac panákov naraz a riskovať tak alebo sa vracať a priebežne tých mamtákov zachraňovať? Keď nebudem riskovať, čas ma bude súriť a nemusím to stihnúť, vracať sa neustále k danému miestu. No a mať za sebou zástup takých 800 a viac ľudí, to je skutočne zážitok a poriadny adrenalín. A hlavne zábava. Okrem bezmenných osôb totiž môžete vziať (a hlavne nájsť) aj niekoľko VIP osôb. Povedzme si to na rovinu: zachrániť Hideo Kojimu bola pre nás česť.

Miest je hneď niekoľko, my sme mali možnosť si zopár prejsť a bola to príšerne bizarná zábava. Ovládanie je jednoducho, viac ako pohyb a občasný zoom či UV pohľad ani nepotrebujete. Trochu neprehľadne sú však spracované miesta, respektíve objekty, cez ktoré prejsť môžete a ktoré vás nepustia ďalej. Taktiež sa pri stovkách osôb môže stať, že pri obchádzaní budov v kruhu stratíte z dohľadu vášho hrdinu a uvidíte len množstvo poskakujúcich pixelov. Alebo niektorých ľudí musíte vziať doslova za ručičku (čiže prejsť cez nich), aby sa k vám pridali. Všetko sú to drobnosti, maličkosti, jedndoucho vady na prostej hre, ktoré jej však poľahky odpustíte, pretože svojou myšlienkou a chytľavosťou malé nedostatky neguje.



Hrá sa to vynikajúco, porovnať sa to dá so staručkým Hadom (Červom) prípadne akoukoľvek mobilnou mutáciou, len tu nepapáte nič, lež musíte doviesť cez bludisko (mesto) ľudí na vopred určené miesto. Navyše sú tam zombíci, čo len podtrhuje šialený nápad celého projektu. Ak máte radi B-čka typu XXX of the Dead, užijete si tú správnu atmosféru. Splnenie primárneho cieľu misie je záležitosť jednoduchá, no neskôr sa pristihnete pri tom, že chcete mapu vyčistiť celú a dôkladne. Z primitívnej hry sa stane do detailov prepracovaný pochod, v ktorom si musíte vedieť naplánovať trasu a rýchlo reagovať. Potom sa hranie pretiahne z desiatok minút na hodiny a ani neviete ako, ale ste úplne pohltení. Zvukové efekty sú jednoduché, ale keď začnú ľudkovia vrieskať po zazretí zombíka, či začne typicky automatová hudba v poslednej minúte časového limitu zrýchľovať - pripadá vám to dostačujúce. Jednoduchá a prostá zábava v šialenom tempe – skvelá oddychovka.