Neoficiálne: Halo 4 sa objaví na Xbox 720

27. aug 2008 o 17:07 Ján Kordoš

Gearbox Software poznajú istotne všetci hráči. Momentálne pracujú na taktickej strieľačke z prostredia Druhej svetovej vojny Brothers in Arms: Hell´s Highway, ktorá by sa mala objaviť už v priebehu septembra na trojicu platforiem PC, Playstation 3 a Xbox 360. Okrem toho pracujú na sci-fi akcii Borderlands (PC, PS3, X360) a strieľačke Aliens: Colonial Marines (PC, PS3, X360). Gearbox však s univerzom Halo už má svoje skúsenosti: je to niekoľko rokov dozadu, čo mali na starosti port prvého dielu Halo na PC. Ak si pohladíme (veštecké) gule, vychádza nám to približne na rok 2012: vtedy by sa čisto teoreticky mohol objaviť nový Xbox a s ním aj nové Halo.

Zdroj: Shacknews, Joystiq