Fable 2 v obrazoch

27. aug 2008 o 15:39 Ján Kordoš

Všetky screenshoty

Aby to nebolo málo, mali sme možnosť skúsiť si niektoré z „krčmových minihier“, ktoré budú k dispozícii v hre a budete môcť ich hraním prostredníctvom Xbox Live Arcade nahrabať nejaké tie peniaze do vrecka i pomimo klasického hrdinského sekania mečom. Čo na ne môžeme povedať? Niektoré sú pomerne obyčajné, ba priam až nudné, ale sú tu i kúsky, ktoré svojou jednoduchosťou a príťažlivosťou z nás spravili už teraz (výhradne virtuálnych) gamblerov. Tradičný systém ešte jedna hra (tá trvá často len niekoľko sekúnd) a vypínam to, tu proste nefunguje. Je to zábava a ako prkotina pomimo to určite berieme.

Zdroj: PR