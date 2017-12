Nintendo nechce stratiť hardcore hráčov

27. aug 2008 o 15:26 Ján Kordoš

„Nikdy sme nerozhodli zanedbať priaznivcov klasických hier. Pracujeme na projektoch, ktorú sú pokračovaniami známych sérií pre hráčov, tak aj na nových značkách. Dôvodom toho, že sa na Nintendo Wii alebo aj Nintendo DS mnoho podobných projektov neobjavilo, je dlhšia doba ich vývoja, ktorá je natiahnutá na 2 až 3 roky.“

Medzi ohlásené projekty, ktoré by mohli zabaviť aj hardcore hráčov patrí napríklad Grand Theft Auto: Chinatown Wars. So svojim zameraním na mainstream a sviatočných hráčov sa síce Nintendu podarilo prilákať k obrazovkám veľké množstvo nových hráčov, no horšie je to s tradičnými priaznivcami alebo dokonca hrami samotnými: kvalitné projekty v drvivej väčšine vydáva výhradne Nintendo a hráči si kúpia pre svoju konzolu len zopár hier, ktoré vo väčšine prípadov tvoria party tituly. Aj to je cesta, ktorou sa môže herný gigant vydať a my sme len zvedaví, či sa Nintendu podarí získať späť na svoju stranu aj starších priaznivcov.

Zdroj: Shacknews, Eurogamer