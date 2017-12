Kojima sa hnevá: Metal Gear Solid 4 na inú platformu nebude!

27. aug 2008 o 15:01 Ján Kordoš

„Metal Gear Solid 4 bola hra vyvíjaná špeciálne pre Playstation 3, preto žiadny port na akúkoľvek inú platformu neprichádza do úvahy,“ rezolútne odmietol Kojima akékoľvek špekulácie. Majitelia Xboxov zrejme zostali smutní, ale predaj štvrtého dielu splnil očakávania vydavateľa (Konami) a preto by bolo zbytočné pohnevať si milióny verných fanúšikov vývojom na viacero platforiem, k čomu sa napríklad uchýlilo Square Enix so svojim Final Fantasy XIII, ktoré sa objaví aj na Xboxe 360 a časová exkluzivita pre PS3 zostane zachovaná v Japonsku. Konzolové rozbroje akoby v poslednom čase pomaly utíchli, no ako sa zdá, s príchodom ďalších exkluzívne vyvíjaných projektov to znovu začne medzi fanboymi vrieť.

Zdroj: Eurogamer