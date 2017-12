Brutálna legenda pod krídlami Electronic Arts?

27. aug 2008 o 14:48 Ján Kordoš

Generálny manažér EA Partners, David DeMartini, sa k téme vyjadril vcelku zaujímavo: „Samozrejme sledujeme správy ohľadom týchto projektov a keď sa objaví zaujímavý projekt od kreatívnych ľudí, ktorí potrebujú finančne pomôcť, je dosť možné, že sa z nás stanú partneri.“

Síce David nepovedal nič konkrétne, ale zdroj blízky Variety ohlásil, že vydavateľa už Brutal Legend má a je značne nezvyčajný, respektíve by sme ho nečakali. Navyše Electronic Arts prostredníctvom EA Partners začína zastrešovať herne pomerne zaujímavé projekty, ktoré nie sú určené iba mainstreamovým hráčom. Z tých posledných spomeňme napríklad Crysis, The Orange Box, Hellgate: London a niekoľko ďalších. Brutal Legend by sme prijali v hocakej podobe a keby bol projekt úspešný, určite by boj medzi EA a AB (Activision Blizzard) nabral na tých správnych obrátkach.

