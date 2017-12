The Sims 3 - na návšteve u Electronic Arts

Simovia a ich život

Keď ste si už dôkladne vytvorili do detailov vašu novú rodinku simov tretej generácie, mohli ste sa s ňou konečne vrhnúť priamo do centra diania nového mesta, ktoré spoločne s vami teraz podlieha časom a starne. Aj tu na vás čaká množstvo noviniek a špeciálnych prekvapení, ktoré hra čoskoro prinesie na pulty obchodov! V jednej domácnosti môže žiť stále najviac 8 Simov. Pred vstupom do každej rodiny budete môcť zistiť okrem iného aj level obtiažnosti, ktorý závisí od osobnosti Simov, ďalej hodnotu majetku a peniaze, ktoré rodina vlastní (odteraz sú to 2 oddelené hodnoty). Hlavný panel bol samozrejme kompletne v novom dizajnovom prevedení vrátane obsahového, ktoré zredukovalo základných 8 potrieb Simov na iba 4 s cieľom venovať sa viac vzťahom v susedstve alebo rôznym iným aktivitám. Tieto potreby teraz zahŕňali ikonku zábavy, jedla, spánku a toalety, ktoré mali na základe úrovne príslušnú farbu (zelená pre plnú potrebu, oranžová pre strednú a červená až pre prázdnu alebo takmer prázdnu potrebu, samozrejme odtieňov daných farieb bolo viac a plynulo sa menili). Po prejdení myšou na jednu ikonku z nich ste mohli vidieť presnú úroveň potreby.

Tieto ikonky ešte vytvárali celkovú náladu Sima, ktorá bola úplne zelená, keď všetky tieto 4 ikonky svietili takisto na zeleno a ako ubúdali, ubúdalo aj z nálady a zelenej farby. Panel obsahoval aj úplne novú časť venovanú položke moodlets, čo sú akési pocity, ktoré pripomínajú spomienky z druhej série hry. Sú založené na aktivitách a udalostiach, ktoré sa dejú počas dňa ako cesta domov, oddychovanie, ale aj nový dom, svadba alebo narodenie dieťaťa atď. Pomôžu vám zistiť, prečo Sim robí to, čo robí. Sim môže nadobudnúť napr. pocit mentolovo svieži dych, keď si umyje zuby. Vedľa obrázku Sima na paneli sa ešte vynímal mobil, ktorý vlastnil každý Sim. Upozorňoval na príležitosti, takisto slúžil aj na telefonovanie. Priania Simov zasa vymenili túžby, ktoré fungujú na základe spontánnej reakcie z okolia, a teda závisia, čo sa práve v danom momente deje a čo si Sim myslí. Sim môže túžiť po kariére v oblasti vedy alebo sa prejde po parku a zatúži stretnúť dievča, vy uvidíte odrazu bublinu vyliezajúcu z ikony Sima na hlavnom paneli, po kliknutí na ňu, vám túžbu presunie do zoznamu povinnosti (do kalendára) a vy máte za úlohu mu túto túžbu splniť, pokiaľ to je vo vašich silách. Je to potom váš sľub, ktorý keď nedodržíte, vyústi do negatívnych vplyvov.

Je to výhoda oproti prianiam a obavám, ktoré poznáte z The Sims 2 a ktoré ste automaticky museli plniť, inak aspirácia klesala. Ak sa vám jeho aktuálna túžba nepozdáva, nemusíte sa vždy zaväzovať jej splnením, často sa aj opakujú a vy môžete mať kopec príležitostí aj neskôr. Simovia mi svojimi pohybmi a interakciami pripadali pomerne dosť totožne s tými z "dvojky". To ako si mechanicky sadali, rozprávali sa, čítali knihy sa veľmi neodlišovalo a verím, že má EA v pláne ešte veľa veci zdokonaliť ohľadom pohybov. Možno nie každého poteší, že systém obliekania je zatiaľ rovnaký, hoci otočenie okolo vlastnej osi ušetrí hráčom mnoho času, do tretieho pokračovania by som už však umožnil aj nejakú tú voľbu, či si prajete, aby sa Simovia obliekali pôvodne alebo postupne/ručne. Okno interakcií v ľavom hornom rohu teraz zobrazuje aj dĺžku plynúceho času, ktorý je potrebný na vykonanie činností ako osprchovanie sa, spanie a pod. Rozhodnete sa napr. rybárčiť, po kliknutí na rybník, vám práve zvolenú interakciu zobrazí s hodinou ukončenia vľavo hore v dlhom okne, ktoré sa postupne skracuje plynúcim časom, po úplnom skrátení Sim prestane loviť ryby. Aby som nezabudol, tak chytenú rybu si môžete pridať do akvária a dať jej vlastné meno. Interakcie komunikovania s ostatnými sú obnovené. Ak oslovíte okoloidúceho Sima a začnete s ním komunikovať, neskôr z rohu vykukne bublina poznania, čo si o vás myslí ako napr. Bolo zábavné spoznať Cindy.

Témy rozhovoru môžete meniť na základe aktuálneho diania. Sim dostane novú prácu, rozprávate o tom, sused kúpi nový dom, poklebetíte si aj o tom. Od Simov môžete neskôr požiadať kontakt, opýtať sa na deň, okolie a i.Väčšou zmenou prešlo aj zamestnanie. Postupy v kariére si už nenechávate na náhodu. Totiž pred odchodom do práce si zvolíte, či chcete, aby váš Sim pracoval neutrálne alebo usilovne alebo asistoval šéfovi, vykonával pre neho špeciálne veci aj doma, na základe toho získava zručnosti. Tento výber závisí aj od typu zamestnania. V oblasti vedy vyberáte napr. z interakcií spoznať spolupracujúceho vedca, urobiť nezávislý pokus a i. Prácu si stále môžete nájsť v novinách, on-line alebo môžete hľadať v meste a uchádzať sa o voľné miesta v blízkosti vášho domu. Simovia sa môžu presťahovať bližšie k miestu svojej práce alebo si môžu nájsť prácu blízko svojho domova, aby skrátili čas cestovania.Producenti mali zakázané hovoriť o akejkoľvek NPC postave, naznačili len, že pridali tie, na ktoré sa predtým pozabudlo. Žeby lekári?