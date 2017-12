Banská Bystrica bude na internete zverejňovať zmluvy aj faktúry

Banskobystričania budú mať ľahší prístup k niektorým informáciám o činnosti mesta, pretože magistrát ich bude povinný zverejňovať na internetovej stránke mesta.

26. aug 2008 o 17:47 SITA

BANSKÁ BYSTRICA 26. augusta (SITA) - Rozhodli o tom na dnešnom zasadnutí poslanci mestského zastupiteľstva, keď jednomyseľne schválili novelu zásad informačného systému mesta, ktorú pripravil nezávislý poslanec Vladimír Pirošík. Mesto tak bude povinné na svojej internetovej stránke zverejňovať okrem iného už aj rešerše zo správ o činnosti hlavného kontrolóra, zápisnice z rokovaní mestskej rady od roku 2007, návrhy materiálov na rokovania mestského zastupiteľstva od roku 2007, cenovú mapu mesta, zoznam zmlúv mesta uzavretých od roku 2007, ak z nich vyplývajú záväzky prekračujúce 500-tisíc korún (16 597 €) alebo je minimálna dĺžka trvania zmluvy aspoň tri roky, ale aj zoznam všetkých faktúr adresovaných mestu v aktuálnom a predchádzajúcom roku, ktoré presahujú sumu 10-tisíc korún (331,94 €).

Ako na začiatku krátkej diskusie pripomenul Pirošík, ide o informácie, na ktoré má podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám každý nárok, ak o ne písomne požiada. „Som rád, hoci je to len malý krôčik, je to dobrý krok. Rád by som pokračoval v tejto stratégii postupného otvárania sa mesta Banská Bystrica ďalším a ďalším zverejňovaním jednotlivých materiálov,“ komentoval prijatie svojho návrhu Pirošík. Na otázku agentúry SITA, či to v porovnaní s rozsahom informovania mestských samospráv napríklad v Žiline alebo Šali nie je príliš pomalé otváranie sa mesta, Pirošík pripomenul, že väčšina poslancov v banskobystrickom mestskom zastupiteľstve už dvakrát podobný alebo aj ďalej idúci návrh na zmenu informačného systému mesta nepodporila. A to aj tí poslanci, ktorí dnes hlasovali za. „Špecifikum mesta Šaľa, ktoré je v súčasnosti lídrom v oblasti otvorenej správy, je, že tam je priamo primátor nadšencom otvorenosti a viceprimátor je poverený touto agendou. Takže tam iniciatíva ide priamo od najvyšších predstaviteľov mesta, kým tu je to také postupné vyvzdorovávanie si nezriedka aj samozrejmostí,“ povedal Pirošík.

Nezávislý poslanec Milan Lichý podal k predloženej novele pozmeňujúci návrh, aby mesto na svojej internetovej stránke zverejňovalo aj všetky informácie, ktoré poskytne ktorémukoľvek žiadateľovi na základe žiadosti podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám, a to v termíne do troch dní od vybavenia tejto žiadosti. Tento návrh však o jeden hlas neprešiel, keď zaň hlasovalo deväť poslancov, šiesti boli proti a traja sa zdržali.

Pirošík dnes predložil aj pozmeňujúce návrhy k prerokovávaným novelám rokovacích poriadkov mestskej rady i komisií mestského zastupiteľstva. Navrhol, aby boli rokovania rady i komisií verejné, rovnako ako sú verejné zasadnutia mestského zastupiteľstva. Jeho návrhy však väčšinu poslaneckých hlasov nezískali. Podľa Pirošíka by mal byť celý rozhodovací proces mestskej samosprávy – od komisií cez radu aj zastupiteľstvo – maximálne verejný. „Môj ideál je samospráva mesta San Francisco, dnes jedno z najtransparentnejších miest USA, kde sa akékoľvek rokovanie akéhokoľvek kolektívneho orgánu koná v prítomnosti videokamery a každý z celého sveta to môže sledovať na webstránke,“ podotkol Pirošík.

Agentúra SITA k správe vydá aj zvukovú správu.