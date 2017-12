LG KF700: elegantný, štíhly a prefíkaný

Ak očakávate od mobilu viac ako telefonovanie a esemeskovanie, je zrejmé že veľký, dotykový displej s dômyselne prepracovaným firmvérom vás osloví. Ak sa k tomu pridá atraktívny dizajn, skutočne fungujúci multitasking, rýchly prístup na internet a štíhle

27. aug 2008 o 9:02 Milan Gigel, Milan Gigel, (mag)

+ variabilné ovládanie

+ displej

+ rýchla odozva, multitasking

- chýbajúce WiFi a GPS



vyhotovenie, ide o jasný recept pre trhák. Nová „ká-ef-sedemstovka“ od LG je toho jasným dôkazom.

Je zrejmé, že výrobca chce týmto modelom šliapnuť na päty aj-fón-mánii, ktorá zúri na svetových trhoch. Svedčí tomu nielen celková koncepcia mobilu dohladená jemnou, nekomerčnou eleganciou, ale aj baliaca technika. Prehľadne označené škatuľky akoby z oka vypadli tým, ktoré používa firma Apple. Náhoda to rozhodne nebude. Aká však „ká-ef-sedemstovka“ v skutočnosti je, a čo od nej možno očakávať? Otestovali sme ju a poznáme odpovede.

Šik a predsa praktický

Štíhle pozdĺžne telo svojimi rozmermi neprekračuje formát bežných mobilov. Ak ste sa obávali tela približujúceho sa k rozmerom PDA, môžete zahodiť starosti za hlavu. Tvar, ktorý hravo padne do dlane mu neuprie nik.

Čo však rozhodne prekvapí je skutočnosť, že na čelnom paneli nenájdete jediné tlačidlo. V podstate ho ani nepotrebujete. Mobil ovládate dotykom prstu na celej ploche jeho displeja a ak sa vám máli stačí vysunúť jeho klávesnicu a môžete ho vnímať ako výsuvnú klasiku.

Precízne prepracovanie detailov, lícovanie plastových výliskov a kontúr ovládacích prvkov je na špičkovej úrovni. Iné to už ani z kórejských výrobných liniek LG nemôže byť. Tieto charakteristické znaky sa ťahajú celou produktovou líniou výrobcu – nielen v línii mobilov.

Tri druhy ovládania

Vyskúšaj si všetky tri spôsoby a zisti, ktorý ti sadne najviac. Asi tak by sa dala hodnotiť koncepcia ovládania tohto mobilu. Po odomknutí displeja môžete prstom ovládať všetky funkcie, vrátane virtuálnej numerickej klávesnice. Gestá síce firmvér nepozná, poradí si však s kliknutiami, rolovaniami a posúvaním prstu v štýle drag-and-drop. Skvele vyriešená kalibrácia vás odbremení od používania stylusu (v balení ani žiadny nenájdete), očakávať však môžete nespočetné množstvo odtlačkov, ktoré po čase oslabujú čitateľnosť displeja. Vraví sa, že všetko je vec osobnej hygieny – i čistenie obrazovky mobilu.

Druhým variantom je použitie výsuvnej klávesnice s kvalitne riešeným membránovým spínaním. Nízky zdvih, zvýšená citlivosť v strede gombíkov a pomerne vysoká presnosť pri písaní esemesiek je na mieste. Dá sa povedať, že za takúto klávesnicu by sa nemusel hanbiť žiadny mobil. Niekedy je predsa len dotykový displej takpovediac nepohodlný. Skúste vyťukávať esemesky na dipleji – skôr či neskôr vás to omrzí. Klávesnica s T9 slovníkom je nezaplatiteľná.

Bonusom je rolovacie koliesko ovládané ukazovákom, ktoré sa ukrýva na zadnom paneli. Otvára prístup nielen k rolovaniu obsahu a menu na obrazovke, ale aj rýchly prístup k predprogramovaným funkciám. Ak nechcete ťukať na displej a do klávesnice, jednoducho kliknete kolieskom a volíte to, čo ste si prednastavili.

Koľko ľudí, toľko chutí – všestranné ovládanie tohto mobilu by malo uspokojiť všetkých.

Okno do sveta multimédií

Kvalitný displej s rozlíšením 240x480 bodov a uhlopriečkou 7,6 centimetra ponúka detail, ktorý je identický s tým, ktorý môžete sledovať na displejoch väčšiny prenosných DVD prehrávačov so 7 palcovou uhlopriečkou. Jemný bodový raster a široká farebná škála robia z tohto displeja ideálny nástroj na prehliadanie fotografií v teréne, či sledovanie širokouhlých filmových titulov počas cestovania. Plne využiteľná plocha je na nezaplatenie, rovnako ako čitateľnosť displeja na priamom slnečnom svetle.

Farebná schéma a grafika firmvéru, akoby tieto prednosti zahaľovali do závoja tajomstiev. Takmer čiernobiele menu pôsobí decentným dojmom, avšak pri prvom kontakte sa vám zdá, že tu čosi nehrá. Avšak iba do momentu, keď sa pred vašimi očami zobrazia hýriace palety farieb a videá, ktoré sa pri dynamickom pohybe nerozmazávajú. V krátkosti povedané – grafická úprava sa snaží priblížiť elegancii celkového dizajnu. V zobrazovaní má tento mobil skutočne navrch.

Internet má v krvi, avšak bez WiFi

Služby mobilného internetu sú na tento model previazané tak, ako sa patrí. Všetko sa v menu točí okolo Google podobne, ako pri predchádzajúcich modeloch. Niet divu – Samsung pochádzajúci z rovnakej krajiny ide rovnakým smerom. Akoby sa obaja konkurenti dohodli na rovnakej politike. Zabudovaný je e-mailový klient, extrémne dobre spracovaný interenetový prehliadač, prístup k mobilnému blogovaniu, ale aj YouTube so všetkými jeho vymoženosťami. Ak by bola dostupná aj predinštalovaná RSS čítačka, všetko by bolo s plným komfortom, ako na notebooku.

Mobil sa dorozumie v 3G sieťach podporujúcich štandardy UMTS a HSDPA, nepohrdne však ani pomalším GPRS, či EDGE pripojením. Hardvérový modem je možné pomocou bluetooth modulu spárovať s počítačom, podpora WiFi hotspotov však akosi chýba. Pri takto dobre vyzbrojenom mobile je to tak trochu chyba. Vo výbave nie je ani GPS prijímač. Zdá sa, že LG si tieto funkcie ponecháva pre niektorý z ďalších bombastických modelov.

Multitasking, ktorý skutočne funguje

Firmvér mobilu je svižný a bez bariér je v ňom možné používať multitasking, ktorý pomerne rýchlo zmení vaše návyky. To čo na niektorých telefónoch funguje ako spomalený slimák, tu beží ako o preteky. Rýchle voľby, prehľadne členené menu a pohotové prístupy ku kontextovým funkciám sú prudko návykové a niekedy máte pocit, že vás softvér sleduje, aby pred vami otŕčal funkcie, ktoré sa vám môžu zísť. Plná lokalizácia je samozrejmosťou, nechýbajú dokonca ani widgeets, ktoré je možné ukladať na plochu.

V krátkosti povedané, to čo na prvý pohľad vyzerá akési strohé a zbavené grafiky je v skutočnosti premyslené do každého detailu.

Rádio bez GPS, video s obmedzeniami

Multimediálna výbava začína pri YouTube videách či SWF súboroch a končí pri hrách, ktorých v telefóne priveľa nenájdete. Trojmegapixelový fotoaparát sautofokusom a LED bleskom podáva priemerný výkon vhodný pre dokument či blogovanie, náročnejší používateľ však neprehliadne, že výstupy by mohli byť o kúsok lepšie. Keďže ide o 3G mobil vyzbrojený dvojicou kamier, vždy si môžete navoliť, ktorou z nich budete snímať.

Prehrávanie videí je plynulé, podpora DivX formátu však stále chýba. Podporované sú videa s 15 snímkami za sekundu v rozlíšení QVGA, čo je tak trochu škoda. Displej by toho utiahol podstatne viac a zdá sa že procesoru tiež rýchlosť nesníma.

FM tuneru chýba funkcia RDS, ktorá by potešila nejednu dušu používateľa. Citlivosť prijímača nás vcelku oslovila, so selektivitou je to horšie. Skvelé dotykové ovládanie má spracovaný aj hudobný prehrávač, ktorý sme nakŕmili skladbami na dvojgigabajtovej microSD karte z dielní Kingstonu. Celý hudobný archív pozostávajúci zo 400 pesničiek bol načítaný za necelých 50 sekúnd. Keďže prehrávač indexuje názvy piesní, interpretov a ďalšie údaje z ID tagov, pri častej výmene hudobného archívu je rýchla karta na mieste. S pomalou, kartou rovnakej kapacity s nič nehovoriacou čínskou značkou sme čakali takmer 4 minúty. To môže používateľa pri prvej skúsenosti trochu zneistiť.

Napájanie nesklamalo

Aj napriek intenzívnemu využívaniu dátových služieb a prehrávaniu multimédií sme nenadobudli pocit, že by mobil s napájaním zaostával za dobre riešenými modelmi v tejto kategórii. Nabíjanie každú tretiu noc kráčalo bok po boku s našimi potrebami a tak je potrebné uznať, že ani displej s veľkou uhlopriečkou neukrojil z výdrže akumulátorov.

LG KF700 je výnimočne spracovaný mobil, ktorým chce výrobca šliapať na päty iPhonu i napriek tomu, že ide o dva mobily s úplne rôznou koncepciou. Telefón a môže pochváliť skvelým ovládaním, výkonným procesorom, živým multitaskingom a prehľadnosťou. Aj mechanické vyhotovenie prezrádza, že sa pri výbere tohto modelu nekopnete.