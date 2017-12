Obedná pauza: heliocentrujte

Vo flešovke Orbit Runner sa obrazne povedané zahráte na heliocentristu. Budete sa snažiť slnko udržať v strede obežných dráh planét, aby nenarazili do seba, ale ani do slnka. A aby nevyleteli z obrazovky. Nie je to najľahšia hra, čo ste kedy okúsili. Prib

27. aug 2008 o 11:30 Slavomir Benko

Vo flešovke Orbit Runner sa obrazne povedané zahráte na heliocentristu. Budete sa snažiť slnko udržať v strede obežných dráh planét, aby nenarazili do seba, ale ani do slnka. A aby nevyleteli z obrazovky. Nie je to najľahšia hra, čo ste kedy okúsili. Pribúdajú v nej čoraz zložitejšie gravitačné vzťahy medzi vesmírnymi telesami, všetko to navzájom pôsobí a zamotáva sa, prípadne nečakane prilieta, koliduje... Obrňte sa trpezlivosťou. Ovládanie:

Myšou určujete polohu slnka. Pôsobenie gravitácie je samozrejme mimovoľné. Dôležité je odhadnúť správnu vzdialenosť od vesmírnych objektov. Nesmiete byť príliš blízko, lebo ich navediete do seba, prípadne stočíte a rýchlo vyvediete z hracej plochy. Nesmiete byť ale ani príliš ďaleko, lebo na ne nebudete mať vplyv. Počas prvých - a vôbec nie ľahkých - levelov sa naučíte základné vzťahy. Ak poznáte podobnú návykovú hru, o ktorú by ste sa chceli podeliť s našimi čitateľmi, alebo ste nebodaj vytvorili nejakú vlastnú, napíšte nám na adresu slavomir.benko@smeonline.sk. Už zajtra sa váš tip môže objaviť v našej rubrike.