Hiking.sk: najskôr na web, potom do hôr

Hiking.sk chce byť poslednou zastávkou pred cestou do hôr. Radí, kam ísť, čo si so sebou vziať a konkrétnu trasu aj naplánuje.

27. aug 2008 o 0:01 Miro Šifra, Miro Šifra

Ľubomír Mäkký, zakladateľ turistického portálu Hiking.sk, bol bratislavské dieťa, ktorému boli hory cudzie. „Zmenila to stredná škola. Tam bol jeden učiteľ – aktivista, ktorý ťahal decká do hôr,“ hovorí Mäkký. Mäkký v tom čase programoval pre internetovú firmu a spolu s kamarátom mu napadlo, že by mohli skúsiť aj vlastný projekt. Voľba padla práve na spoločnú záľubu – turistiku. „Z Nízkych Tatier som volal šéfovi, že sa to bude volať Hiking a nech nám to zaregistruje, aby nám to nikto nezobral.“

Kvietky s pátosom

Web vznikol v roku 2002 a snažil sa vyplniť prázdne miesto nielen medzi internetovými, ale aj tlačenými médiami. „Keď sa pozriete na situáciu s out­doorovými médiami, tak zistíte, že tu nič nie je. A vtedy tu bolo ešte menej.“ Podľa Mäkkého chýbalo hlavne turistické médium, ktoré by bolo stráviteľné pre mladých ľudí. „Všetky existujúce boli poznačené pátosom okolo každého kvietka v lese. Alebo príliš špecifické ako Jamesák pre horolezcov.“

video //www.sme.sk/vp/5393/

Stránku v súčasnosti mesačne navštívi 130-tisíc ľudí. „Od roku 2003 – keď sme to naprogramovali tak, aby nás Google mal rád – máme stopercentný medziročný rast.“ Rovnakým tempom chcú rásť aj v tomto roku.

Turistickí novinári

Týždenne pribudne na webe do desať nových článkov. Autorov veľmi nemuseli hľadať, hlásili sa v podstate sami. „Okolo webu sa nám na začiatku nabalili ľudia, ktorí predtým písali pre české internetové alebo tlačené médiá o turistike. A na týchto autoroch sa to celé postavilo.“ Väčšina ľudí prispieva na web dobrovoľne, odmenou sú im len vecné dary od sponzorov alebo spoločné akcie. Portál má však dvoch zamestnancov na plný úväzok. Okrem Mäkkého je to jeho priateľka Soňa Junasová, ktorá pôsobí ako šéfredaktorka.

Web neponúka len informácie o trasách, zaujímavých miestach alebo recenzie na turistický výstroj, ale spracúva v článkoch aj rozsiahlejšie problémy. Za jeden z takýchto článkov o ťažbe dreva v chránených tatranských lokalitách bola minulý rok Soňa Junasová ocenená prestížnou Novinárskou cenou.

„Ak zarezonuje takáto téma, o ktorej si myslíme, že bežné médiá ju robia povrchne, lebo ich autori musia produkovať haldy článkov, tak do toho ideme,“ hovorí Mäkký.

Najcennejšie sú mapy

Hiking.sk obsahuje okrem iného aj kompletnú turistickú mapu – na slovenskom internete je jediná. Web tiež obsahuje aplikáciu, ktorá vám naplánuje výlet a k vašej trase poskytne podrobné informácie o dĺžke jednotlivých úsekov, prevýšení alebo čase, za ktorý ju prejdete. Údaje k trasám sú ich vlastné. Turisti im posielajú GPS súradnice trate alebo výrezy z máp, na ktorých ručne zakreslili, ako trasa ide, a oni tieto údaje prepíšu do databázy. Dáta zbierajú už tri roky a podľa Mäkkého na Slovensku neexistuje trasa, ktorú by takto nemali zaznamenanú - a to ide pritom o približne 14-tisíc kilometrov. Práve na túto časť webu je Mäkký hrdý najviac.