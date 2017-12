Sony: Exkluzívne hry treba riešiť cez vývojárov, nie vydavateľov

26. aug 2008 o 15:08 Ján Kordoš

K tejto téme sa vyjadril aj šéf európskej Sony Computer Entertainment divízie, David Reeves: „Berieme do úvahy to, že pre vydavateľov je výhodnejšie tvoriť hry pre viaceré platformy a nie len pre jednu. Pri exkluzívnom vývoji musia dosiahnuť vysoký predaj hier (väčšinou v miliónoch predaných kusov). Pre samotných vývojárov, ako napríklad Quantic Dreams a ich projekt Heavy Rain to je iné. Majú výbornú hru, ktorá potrebuje dostatok času na vývoj a tým pádom aj financie. Preto bude Heavy Rain exkluzívne pre Playstation 3 a jedinú cestu pre exkluzívne vydávanie hier vidíme v tomto smere. Dohodnúť sa so samotnými vývojármi, nie vydavateľmi.“

Podľa toho môžeme usudzovať, že sa budú veľké zvieratá na hernom trhu snažiť získať pod svoje krídla third-party vývojárov – menšie tímy s veľkými ambíciami. Je dosť možné, že nič podobné ako Metal Gear Solid 4 pre PS3 pomerne dlhú dobu neuvidíme.

Zdroj: GamesIndustry