Tomb Raider: Underworld - Lara Croft nestarne

Predstavujeme novinky okolo novej Lary Croft

26. aug 2008 o 14:03 Ján Kordoš

Hru charakterizoval Eric Lindstrom nasledovne: „Legend bolo viac zamerané na akciu, Anniversary zas skôr na hádanky a skúmanie prostredia. Underworld si berie z každej časti to najlepšie.“ Hrateľná verzia, ktorú mali niektorí novinári možnosť si vyskúšať bola nazvaná Coastal Thailand a začínala sa na palube jachty, kde stála Lara a pohľad upierala na more. Voda zohráva v novom pokračovaní omnoho dôležitejšiu úlohu než tomu bolo v minulosti a nepôjde len o vizuálnu stránku vo forme mokrého oblečenia hlavnej hrdinky. Niektoré pasáže sa budú odohrávať čisto vo vode a priezračná kvapalina má vplyv aj na samotnú postavu. Iné povrchy budú vplyvom dažďa šmykľavejšie, Lara na nich ťažšie udrží rovnováhu.

Začiatok hry nám predstaví aj prvých nepriateľov – žralokov. Nebezpečné potvory budeme musieť odstrániť napríklad harpúnou a tentoraz nebudeme obmedzovaný zásobou kyslíka pri nadýchnutí hrdinky. Oblečená do potápačského obleku a s bombou na chrbte dáva možnosť si hru skutočne užiť. Spracovanie vody ja samozrejme na vysokej úrovni, ale to je vidno už zo samotných obrázkov.



Všetky screenshoty nájdete v galérii hry

Po priplávaní k pevnine nás potešia nové pohyby, ktorými nás Lara poteší hlavne pri škriabaní sa na skaly a skokoch. Medzi novinky bude patriť napríklad skok z visiacej pozície. Natiahnutá ruka postavy nám napovie, či bude pokus o prekonanie prekážky bezpečný alebo bude nasledovať krutý pád a otvorená zlomenina... ehm... game over. Týmto novým spôsobom ovládania bola prispôsobená aj kamera, ktorá by mala inteligentne smerovať záber práve na miesta, kam sa chystáte, čiže by mali odpadnúť skoky do neznáma. Prostredie džungle s hustou vegetáciou je plne otvoreným priestranstvom, ktoré hráča nebude nútiť vybrať sa jedinou, tvorcami navrhnutou, cestou. Množstvo prekážok a skúmanie okolia tak pôsobí omnoho viac prirodzenejšie a používať budeme môcť aj rôzne objekty vyskytujúce sa v danom okamihu na danom mieste.

Akrobaciu však vystrieda akčná časť. Už v minulosti sa osvedčil automatický systém zameriavania, ktorý síce môže odradiť hardcore hráčov, no na druhú stranu robí hru zábavnejšou, plynulejšou a efektnejšou. Streľbu z dvoch pištolí budeme môcť praktizovať aj v kombinácii s akrobatickými kúskami, čím sa zvýši filmový zážitok počas hry. Ak sa prederiete džunglou, ako už býva zvykom, narazíte na opustený chrám, kde na vás čaká prvý z problémov. Musíte nejaký spôsobom opraviť archaický výťah, aby ste sa mohli dostať k páke, ktorá otvorí vchod do tajomného chrámu. Treba zohnať súčiastky roztrúsené po okolí, kombinovať predmety. Celé to pripomína riešenie problémov z adventúr: chceme nejaký predmet, ktorý má nejaká postava, no tá nám ho dá, ak jej nájdeme čosi iné, čo má zas iná postava atď.

V týchto prípadoch vynikne spomínané otvorené prostredie, pretože k spomínaným súčiastkam sa môžeme dostať rozličnými cestami, ktoré budú odlišne náročné. Tie ťažšie však môžu skrývať tajomný poklad a nik vám nebude brániť, aby ste presnorili každý meter štvorcový. Spojenie prehľadávanie okolia je, ako už bolo spomenuté, spojené s akciou. Lara natrafí na starých známych napríklad v podobe tigrov, no súboje s nimi sa nebudú niesť v starom duchu. Všetky zvieratá budú omnoho inteligentnejšie, strážia si svoje teritórium a nestane sa, že by na vás len vybehli a snažili zneškodniť. K svojmu pohybu využívajú celé prostredie, takže sa môžu dostať za váš chrbát, v prípade, že ich vyprovokujete, si na vás zas počkajú na inom, nenápadnom mieste.

Ak sa dostanú zvierací nepriatelia do vašej tesnej blízkosti, využije Lara svoje nové možnosti útokov na blízko. Nemusíte sa tak bláznivo otáčať využívajúc streľbu, prípadne rýchlo utekať. Jednoduchým vyvolaním útoku napríklad odstrčíte alebo odhodíte protivníka a môžete premýšľať nad ďalším krokom. Nutnosťou však je, aby si Lara ukryla svoje zbrane, čo zaberie nejaký ten čas, takže bude nutné reagovať rýchlo.

Okrem toho už bolo dávnejšie ohlásené, že jednou z ďalších často využívaných vecí bude špeciálny hák (poznáme z minulých dielov) a zároveň aj motorka – vozidlo, ktoré bude mať Lara často pri sebe a bude ho môcť využiť. V Legend však boli časti úrovní, kde sme museli motorku využívať, skôr utrpením a nudnejšou súčasťou. Malo by sa to zmeniť, viac od arkádovej jazdy by sa mala „pretekárska“ časť posunúť k reálnejšiemu spracovaniu, v ktorom by mal vyniknúť fyzikálny model. Ďalšie drobnosti ako grafické bonusy typu postupne špiniaca sa postavička, sú skôr pre efekt.

Jednoznačne sa však zdá, že v novembri (oficiálny dátum vydania u nás je stanovený na 21.novembra) by sme sa mali dočkať nového dobrodružstva Lary Croft, ktoré priam srší adrenalínovými momentmi. Tie nebudú natvrdo nadizajnované, aby sa spustili v danom okamihu, lež vyplynú prirodzene z danej situácie. Nebudú chýbať ani minihry založené na stláčaní tlačidiel v správny moment. Jednoducho sa zdá, akoby Lara nezostarla a stále sa snažila zaujať hráčov niečím novým. To jej musíme uznať – darí sa jej to a na najnovší diel Tomb Raider: Underworld (v poradí už deviaty) sa znovu tešíme ako pred desiatimi rokmi.



Len nedávno ohlásil Eidos novú tvár, ktorá bude prezentovaná ako živá Lara Croft. Stala sa ňou 23-ročná Britka Alison Caroll, ktorú sme vám už predstavili. Po dlhom čase - a tomu sme radi - sa konečne v Eidose rozhodli pre zmenu. Alison totiž nie je žiadnou modelkou ako tomu bolo v minulých prípadoch, ale ako bývalá gymnastka dokonale zvláda aj náročne akrobatické kúsky. Jej s nou je presadiť sa aj v Hollywoode, to však, pri všetkej úcte k nej, zrejme nebude tak skoro. Nová Lara Croft však naživo vyzerá skutočne dobre.