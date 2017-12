Ktoré PC hry sa predávali v júli v Amerike

1. Nancy Drew: The Phantom of Venice / Her Interactive / $19

2. The Sims 2 Double Deluxe / EA Maxis / $30

3. Spore Creature Creator / EA Maxis / $10

4. World of Warcraft: Battle Chest / Blizzard / $38

5. The Sims 2 IKEA Home Stuff Expansion Pack / EA Maxis / $19

6. Diablo Battle Chest / Blizzard / $39

7. World of Warcraft / Blizzard / $20

8. World of Warcraft: Burning Crusade Expansion Pack / Blizzard / $28

9. The Sims 2 FreeTime Expansion Pack / EA Maxis / $30

10. Warcraft III Battle Chest / Blizzard / $40

11. Call of Duty 4: Modern Warfare / Infinity Ward / $49

12. Civilization IV / Firaxis Games / $29

13. The Sims 2 Kitchen & Bath Interior Design Stuff Expansion Pack / EA Maxis / $20

14. Starcraft: Battle Chest / Blizzard / $20

15. Age of Conan: Hyborian Adventures / Funcom / $50

16. Assassin's Creed: Director's Cut Edition / Ubisoft Montreal / $31

17. Age of Empires III / Ensemble Studios / $30

18. Crysis / Crytek / $39

19. Civilization IV: Beyond the Sword Expansion Pack / Firaxis Games / $20

20. The Sims 2 Seasons Expansion Pack / EA Maxis / $30