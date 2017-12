Spojenie Electronic Arts a Take-Two stále visí vo vzduchu

26. aug 2008 o 11:37 Ján Kordoš

Momentálne sa zdá, že po najčerstvejších rozhovoroch by sa mohli obe strany dohodnúť. Electronic Arts sa rozhodlo, že nebude túto situáciu nijako komentovať až do momentu, kedy budú jednania ukončené. Či sa už obe spoločnosti spoja alebo nie. Nech stojíte na kohokoľvek strane (predsa len malo Take-Two nedávno ešte nepríjemné finančné problémy, ktoré sa po vydaní hitov môžu v suchom období vrátiť), určite to bude znovu akvizícia zo zoznamu nesmierne dôležitých pre herný trh.

Zdroj: Bluesnews