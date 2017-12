Zombíci hlásia meškanie

25. aug 2008 o 21:38 Ján Kordoš

A druhá správa určite poteší majiteľov Playstationu 3. Doug Lombardi v jednom z rozhovorov totiž prehlásil, že to s PS3 verziou vyzerá tak „pol na pol“. Predaj konzoly neustále rastie, takže ju ako vývojárska spoločnosť nemôže Valve ignorovať. Predalo sa už niekoľko miliónov tohto next-genu od Sony a v tomto prípade vôbec nezohráva žiadnu úlohu, či je na ňu ťažké programovať alebo či ju majú radi alebo nie. No to teda určite nie, Doug, len si treba dobre rozvrhnúť sily na tento projekt. Na druhú stranu by sa podľa Douga PS3 verzia rozhodne neobjavila v termíne ako ostatné verzie a možno by sa o konverziu mohla postarať iná spoločnosť.

Zdroj: Shacknews, Joystiq