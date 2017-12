Vall·I - malý, hrdzavý, ale priateľský

Viac otrepaná pesnička zrejme ani nemôže byť. Máme tu animovaný film, máme tu samozrejme aj hru. A ako už býva zvykom, je to arkádová akcia, v ktorej si zaskáčete, zastrieľate, sledujete príbeh filmovej predlohy a nevyzerá to extrémne príťažlivo, klasické

25. aug 2008 o 19:30 Ján Kordoš

Dnes recenzovaný projekt Vall·I nepatrí medzi úplne infantilné projekty, len musíte poznať predlohu. Síce tu skáčete, podliezate prekážky, zbierate skúmavky, ktoré vám otvoria dvere a občas „sa potrápite“ nad minihrou typu zopakuj po mne sekvenciu štyroch kláves, ale pokým poznáte pôvodný film, poľahky si doplníte niektoré medzery v rozprávaní zápletky hernej (ktorá je síce totožná s tou filmovou, ale neboli použité žiadne animácie z filmu, všetko to muselo byť skrátané). A to je jedna veľká chyba tejto plošinovky: má príbeh klasickej plošinovky.

Chyba z jednoduchého dôvodu. Pokým ste videli filmovú predlohu – čo odporúčame úplne každému bez rozdielu veku a politických sympatií – viete o čo v hre kráča. Strohé vysvetlenie toho, že Vall·I je robot, ktorý ostal na znečistenej Zemi ako posledný člen upratovacej čaty a žije si svoj nudný život do momentu, kedy ho navštívi sonda Eva, ktorej sa podarí nájsť na Zemi život v podobe rastlinky... a tak ďalej – tak to všetko je v hre odfláknuté. Film je skvelý. Ako inak, od Pixaru ťažko očakávať čokoľvek iné. Horšie však je, že sa vývojárom z Asobo Studio nepodarilo vymaniť z úzko profilovaných infantilných hraníc. Práve tam je totiž sila filmovej predlohy: ten malý zhrdzavený a zastaralý robot je samozrejme milý a obľúbite si ho. Z hry však ťažko dokážete či už vy alebo dieťa vnímať jeho samotu a zároveň ohromenie či lásku – na to všetko akoby nebol čas, vývojári dostali krkolomný termín a aby to všetko vyzeralo ako každá plošinovka podľa animáku, muselo si to odniesť práve to najdôležitejšie. Vyjadrovanie pocitov. Paradoxne sú tieto animované rozprávky určené skôr dospelým, respektíve si aj oni odnesú z filmu svoje. Deti budú spokojné, že tam je Vall·I so svojim psím pohľadom, ktorý robí stále neplechu a dospelí dostanú niekoľko posolstiev. Síce podaných so všetkým tým pátosom naokolo, americkou hrdosťou a bravúrnym happy-endom, ale stále to je niečo, čo v rozprávkach nevidíme často – a vlastne len v tých od Pixaru. A hra? Hra je jednoducho len ďalšia z plošinoviek. Kvality veľkých projektov ako Beyond Good & Evil alebo starší Princ z Perzie, Vall·I jednoducho nedosahuje.





GRAFIKA 6 / 10

Nie je to úplne odlfáknuté spracovanie, na detský projekt je spracovanie skutočne na vysokej úrovni a nebudeme rozmaznávaní výhradne pastelovými farbami či jednoduchými objektmi, ktoré sú zložené z niekoľkých primitívnych textúr. Sami to vidíte na obrázkoch, pozerá sa na to veľmi dobre, hra je plynulá aj na slabších strojoch. Vall-I je ako každá animovaná rozprávka prevedená do herného sveta hra lineárna, takže grafika okolo vás plní svoj účel. Nie je to síce tak príjemne prekvapivé ako v Kung-fu Panda, kde bolo grafické spracovanie skutočne príjemné, ale hra vyčnieva nad klasický priemer už len tým, že všetko v hre zaručene spoznáte a aj ten malý, ošarpaný robot akoby tomu filmovému z oka vypadol.

INTERFACE 5 / 10

Klasický problém podobných hier. Všetko by vyriešil gamepad, ale keďže nejde o príliš rozšírenú perifériu pre PC, skúsili sme preto klasickú kombináciu, čiže myš s klávesnicou a dopadlo to... ako vždy. Samotný pohyb a jednotlivé akcie sú namapované na klávesy, myšou otáčate kameru, to však môžete robiť aj ďalšími klávesami. O nemotornosti a občasnej straty orientácie sa netreba zmieňovať, pozná to zrejme každý. Z každej situácie sa však dá dostať, len si potrebuje zvyknúť na to, že Vall·I je robot – znamená to napríklad aj to, že vďaka tomu, že sa pohybuje na pásoch, môže zmeniť smer pohybu okamžite. Jediným problémom sa potom ukazuje byť znovu kamera, keďže sa pohybovať budete neustále a meniť smer na každom druhom rohu. Dá sa to prežiť, dá sa na to zvyknúť. Možno aj preto, že súboje sú pre vás veľkou neznámou a hoci si zastrieľate z laseru, nepôjde o nič typicky akčné, ale skôr zábavu pomimo.

HRATEĽNOSŤ 6 / 10

Dôvod, prečo sa hrateľnosť nedostala vyššie, je naznačený v úvode recenzie. Príbeh jednoducho musíte poznať a zároveň žiaľ musíte aj oželieť čokoľvek iné, než sú tradičné súčasti plošinoviek: máme tu robota, jeho hlavnou úlohou je dostať sa na koniec úrovne, čo obnáša prevažne prekonávanie prekážok, skákanie, otváranie dverí. Je vlastne úplne jedno, či sa snažíte dostať čo najbližšie k Eve, aby si vás všimla, prípadne ju sledujete na palube obrovskej vesmírnej lodi, kam sa ľudia rozhodli uchýliť pri odchode zo svojich domov. Vykonávanie stále tých istých činností je len čiastočne niečím oživované: prostredie je buď slnkom zaliate a prachom a neporiadkom zahádzaná ľudská metropola alebo práve spomínaný vesmírny koráb. Keby bol príbeh rozprávaný plnohodnotnejšie, plynulejšie, rozhodne by to hre pomohlo. Síce to nie je klasická zmes úrovní nasledujúcich po sebe bez ladu a skladu, stále je však vidno, že hra ako taká je určená výhradne deťom bežiacim z kina, ktorým postačí fakt, že ovládajú Vall·I-eho. Cesta vpred je jediná, môžete pri tom likvidovať akési krabice či bedne, za ktoré dostávate extra peniaze a za tie si zas odomykáte bonusové obrázky a podobne. Je teda pekné, že Vall·I je v podstate nenásilná hra (boj ako taký vlastne ani neexistuje), podobne ako film, ale chýba jej niečo, čo by ju ťahalo vpred, aby sme ju nenazvali príveskom k filmu. Alebo doplnkom menu v McDonalde. Hrá sa to dobre, ale hrali sme to už tisíckrát, navyše sa činnosti žiaľ opakujú.

MULTIPLAYER

Hra ho neobsahuje.

ZVUKY 7 / 10

Dabing v hre takmer nebudete počuť – tu je podobnosť s filmom vítaná a ani nepostrehnete, že vám v hre nikto nebľaboce. Ak sa však už Eva ozve, budete počuť češtinu. Lokalizácia v tejto podobe síce nebude šmakovať hardcore hráčom, rovnako to býva často príšerné pri dabingoch animovaných filmoch, pri hre to však berieme všetkými desiatimi a dabing, hoc skromný, plní svoj účel. Ak ste videli film v originálnom znení, istotne sa pousmejete nad snahou napodobniť „originálneho Wall-E-eho“, ale skutočne a bez preháňania: menší divák dabing privíta a jeho kvalita je síce na priemernej, ale pre vekovú skupinu, pre ktorú je určená hra, na vrcholne prijateľnej úrovni. Ostatné zvuky nevybočujú nad rámec možností a stále niečo znie, stále niečo počujete.

HUDBA 7 / 10

Hudba je filmová, tým pádom skvelá. Často ju síce počuť nebudete, ale jej prítomnosť vám zaručene zdvihne náladu. Je roztomilá, je nevtieravá a k jej popisu by sa dalo napísať jediné: predstavte si hudbu z Falloutu, hoďte ju do infantilného duchu, uberte čierneho humoru, pridajte viac veselej nálady a máte hudbu k Vall·I-mu. Videli ste film, viete o čom je reč.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 7 / 10

Hra to nie je dlhá, čo si budeme nahovárať, tých niekoľko hodín však bude stačiť mladším hráčom k tomu, aby si užili toto dobrodružstvo hoc aj viackrát. Výborným krokom je rozdelenie úrovní na menšie úseky, takže napokon sa stretnete až s takmer tromi desiatkami úrovní (v priebehu ktorých samozrejme natrafíte aj na checkpointy). Je to výhoda z dôvodu, že sa môžete do nich vracať a hľadať všetky odmeny, pričom to nie je dlhá cesta, vždy len na niekoľko, maximálne desiatok, minút. Krátkosť týmto hrám už zrejme ani nie je vhodné vyčítať, pretože akosi to patrí k tomuto žánru. Hrou prechádzate ako nôž maslom a ak sa niekde zaseknete, nikdy nie nadlho, často to môže súvisieť s ovládaním. Všetko je navrhnuté zrozumiteľne, problémy viditeľné a riešenie jednoznačné. Okrem plošinovkového besnenia si užijete aj rýchle „preteky“, kde pôjde skôr o váš postreh. Pre mladších hráčov skutočne ako stvorené aj skromnejším rozsahom.



ZÁVEREČNÝ VERDIKT 6,5 / 10

Vall·I je rozhodne jedna z lepších plošinoviek podľa animovaných filmov. Ako celok je všetko až na podanie príbehu výnimočne kvalitné. Síce budete počas celého hrania robiť to isté, ak poznáte predlohu – a tú poznať musíte, pretože rozprávanie je trestuhodne odfláknuté – nejako to prekonáte. Mladšie ročníky nemusia čo riešiť, nenájdete tu ani žiadne extrémne násilie, nebudete skákať nikomu po hlave, ani nakopávať zadok nejakej extra príšernej potvore. Hra ako stvorená pre deti. To hovoríme málokedy a práve pri tomto projekte to človeka poteší. Vall·I je totiž fajn záležitosť. Ak by hra nemala tak kvalitnú predlohu, zrejme by to dopadlo úplne inak.