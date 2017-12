LG – DP381B : mobilné kino nielen do auta

Notebooky sú síce na pozeranie filmov v teréne fajn, prenosné prehrávače sú však na túto funkciu prispôsobené lepšie a neprekážajú ani v interiéri automobilu. Presvedčili sme sa o tom v minulosti, a mali sme možnosť overiť si to opäť na novinke z dielní L

25. aug 2008 o 13:45 Milan Gigel, Milan Gigel, (mag)

+ vyhotovenie

+ podpora formátov

- výdrž batérie

- cena



Prehrávač LG – DP381B svojou výbavou a technickými parametrami z ponuky ostatných výrobcov nepretŕča. Je vybavený štandardným portfóliom funkcií, po technickej stránke je kvalitne spracovaný a neprekvapí vás ani vážnejšími nedostatkami. Zaručene však nepatrí medzi najtenšie a najlacnejšie modely na trhu.

Pre imidž a úžitok

Charakteristické dizajnové prvky, naleštené materiály a jemné presvetlenie chrómovaným kovom už z diaľky naznačujú, že ide o model, ktorý má zahrať na ego spotrebiteľa a dopriať mu pocit komfortu a jedinečnosti. Uhladené línie a kvalitné lícovanie plastových výliskov vám vtískajú spokojnosť nad tým, že ste dostali to, za čo ste zaplatili, tichá optická mechanika bez vibrácií pri čítaní dáva vedieť, že precíznosť treba hľadať aj v mechanizmoch a elektronike. Čo však trochu zamrzí je nezvyčajná, až štvorcentimetrová hrúbka prehrávača. Ak očakávate, že je to kvôli batérii s vysokou kapacitou, mýlite sa. Výrobca to jednoducho takto chcel.

Kĺbové uchytenie displeja v štýle „konvertibilného tabletu“ je spoľahlivé, spoje by však mohli byť menej pružné a o čosi húževnatejšie. Ak preklopíte displej čelom nahor, všetko je v absolútnom poriadku. Ak sa však chcete v dopravnom prostriedku pozerať na vyklopený panel, bude sa triasť viac, ako vám je milé. Pruženie kĺbu síce nepôsobí dôveryhodne, určite sa však pozitívne podpíše na životnosti displeja v prípade pádu na zem.

Skvelý kontrast, slabé rozlíšenie

Osem-a-pol palcová uhlopriečka širokouhlého displeja je dnes stredným štandardom a pohodlne sa pri nej usadí aj dvojica divákov. Zaujal nás vysoký kontrast displeja a dobrá regulovateľnosť jeho podsvietenia prostredníctvom menu dostupného na jedno kliknutie.

V porovnaní s najlacnejšími prehrávačmi na trhu je kvalita zobrazenia znateľne vyššia, čo však zamrzí je slabé rozlíšenie displeja – obzvlášť v prípade, ak sa rozhodnete sledovať videá stiahnuté z internetu. 480x234 je síce v segmente prenosných prehrávačov štandard, v rozbiehajúcej sa ére High Definiton by to chcelo predsa len o čosi viac.

Nepodarený joystick

Ovládanie je intuitívne a vďaka plnej lokalizácii firmvéru v štýle stolových prehrávačov LG vždy viete, na čom ste. Mikrospínačové tlačidlá sú umiestnené tak, aby ste na ne vždy dosiahli – v režime notebooku, avšak i v tabletovom móde, ak upevníte prehrávač na opierku sedadla. Podsvietenie hlavných ovládacích prvkov je na mieste – obzvlášť pri nočnom cestovaní.

Čo sa však príliš nevydarilo je päťsmerový ovládač pre prácu s menu, ktorý s predĺženým stredom funguje ako joystick. Aj keď ste si v niektorých momentoch zaručene istí, že chcete pohnúť kurzor v menu doprava, je možné že sa stále nachádzate v strede a kliknutie zmarí vaše plány.

Nič to však nemení na tom, že v balení je aj infračervený diaľkový ovládač, aby ste mohli riadiť prehrávanie filmov z pohodlia pohovky. Možno sa pýtate prečo – nuž ak máte jeden mobilný prehrávač na cesty, zbytočné je kupovať si k televízoru druhý – jednoducho ho pripojíte a nemáte čo riešiť.

Zvuk na jedničku

Ozvučenie pôsobí na prvý pohľad útlo, avšak i na otvorenom priestranstve vie vyčariť živú atmosféru vďaka svojej dynamike a hlasitosti. S takýmito detailami treba počítač – prehrávače si poradia aj s prehrávaním empétrojok, takže nie vždy sa očakáva, že bude človek sedieť pri displeji.

Ovládanie hlasitosti je analógové, slúchadlové výstupy sú k dispozícii dva. Znamená to, že dvojica divákov nebude v preplnenom kupé rušiť cestujúcich, obaja sa však budú musieť uspokojiť s tým, že musia mať nastavenú rovnakú hlasitosť výstupu.

Z disku, USB kľúča či „aj-podu“

Dekodér si poradil ako s tradičnými DVD a SVCD diskami, tak s DivX nahrávkami vrátane rozšírení QPEL či GMC. Nenarazili sme na žiadne formátové bariéry, dokonca sme si otestovali aj podporu formátov Windows Media. Všetko fungovalo podľa očakávaní, iba titulky by mohli byť zobrazované na displeji o čosi nižšie. Diakritika bola v poriadku.

Alternatívnym zdrojom dát je USB port, ku ktorému je možné pripojiť akékoľvek USB Mass Storage zariadenie vrátane čítačky pamäťových kariet. Podsunúť je možné videá, hudobné nahrávky či fotografie.

Ďalšou alternatívou je analógový audio-video vstup, ku ktorému môžete s vhodnou kabelážou pripojiť iPod, či akýkoľvek iný vreckový prehrávač, s výstupom vo formáte PAL. Čo by sa k takémuto zariadeniu v tejto cenovej kategórii hodilo je televízny tuner. Ten však v ponuke nie je.

Na deku i do auta

V základnom balení sme okrem tašky na prenášanie našli aj jednoduchú montážnu sadu do automobilu. Uchytáva sa na záhlavnú opierku sedadla, aby bol displej vo výške očí diváka. Riešenie sa javí byť ako spoľahlivé, bezpečnostný certifikát sme však v balení nenašli. Tým sa zatiaľ hrdo chváli iba Panasonic, ktorý pre svoje prehrávače uskutočnil crash-testy.

Dva a pol hodiny zábavy

Kapacita batérie je zvolená tak, aby mal prehrávač aj po strate časti kapacity dostatok energie na prehratie jedného celovečerného filmu. V prípade úplne nového prehrávača to znamená dva-a-pol hodinovú výdrž, po niekoľkomesačnom používaní je možné očakávať pokles na dve hodiny.

Zabezpečiť je však možné externé napájanie. To funguje na 9-voltovej platforme a k dispozícii je ako cestovný adaptér, tak CL adaptér do automobilového zapaľovača.

LG DP381B je dobre spracovaný a spoľahlivý prenosný DVD prehrávač pre tých, čo uprednostňujú imidž a priamočiaru jednoduchosť ovládania pred technologickými vychytávkami a funkciami, ktoré i tak nikto nepoužíva. V porovnaní s ostatnými prehrávačmi na trhu by mu nezaškodila jemná redukcia hrúbky a zaiste by pri cene 7190 korún potešil aj zabudovaný TV tuner.