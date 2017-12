Život v elektronickej domácnosti - za trest?

Rodinke Steinerovcov môžu všetci technonadšenci závidieť - manželský pár zo švajčiarskeho Hünenbergu už dva mesiace žije v „domácnosti budúcnosti“.

17. jan 2001 o 23:00 Tomáš Bella

Dvere vo svojom futuristickom dome odomykajú odtlačkami prstov, domáce spotrebiče zapínajú cez mobilný telefón, tovar do chladničky sa im dopĺňa automaticky, žalúzie sa zaťahujú podľa pohybu slnka a sprchovať sa môžu vďaka špeciálnemu prenosnému zariadeniu na ktoromkoľvek mieste v byte. Ako informovala TASR, ich nový príbytok je nabitý aj množstvom ďalších digitálnych zariadení - napríklad solárna kosačka sa o trávnik postará úplne bez ľudskej pomoci.

Informatik Daniel a učiteľka základnej školy Ursi si svoj nový príbytok, v ktorom musia podľa zmluvy zostať tri roky, zatiaľ pochvaľujú. Dom budúcnosti (www.futurelife.ch) financuje 76-ročný Otto Beisheim, zakladateľ obchodnej siete Metro.

Diabolsky vyčerpávajúce pohodlie

„Chceme dať ľuďom podnety, vzbudiť v nich vízie, ktoré odbúrajú strach z nových technológií a prebudiť vieru v budúcnosť," vysvetlil cieľ projektu zástupca firmy Beishem Holding.

S vyvolávaním viery v budúcnosť to však ešte bude asi trocha problematické. Značné podozrenie vzbudzuje skutočnosť, že Steinerovci nemajú zdigitalizovaný celý dom, ale len jeho polovicu. Ako informovala agentúra, druhá časť príbytku zostala netechnická, „na oddych“. Obaja manželia sa navyše museli kvôli bývaniu v dome budúcnosti vzdať svojich doterajších zamestnaní.

Napokon je to logické. Ak musíte každý večer v byte pátrať, kam sa zasa premiestnila sprcha, ak chcete zažínať svetlo v obývačke cez mobilný telefón, ak kvôli informácii o obsahu chladničky musíte zapnúť počítač a skontrolovať nové e-maily a ak vysávač obsluhujete diaľkovým ovládaním, nezostane vám už veľa času na iné činnosti - obsluha Domu budúcnosti je skrátka prácou na plný úväzok.

Je to podobné, ako keď v mobilnom telefóne tri minúty klikáte kvôli vypátraniu telefónneho čísla, ktoré ste kedysi - ešte skôr než vám telefón začal uľahčovať život - našli v zápisníku okamžite. Je to podobné, ako keď musíte po celom meste hľadať fungujúci bankomat, aby vám konečne vydal peniaze, ktoré máte vďaka platobnej karte vždy poruke. Alebo keď vám obľúbená webová stránka ponúkne informáciu o tom, aké počasie je práve za vašimi oknami. (Na druhej strane posledný príklad má svoju logiku, keďže práca s počítačom často vyžaduje zatiahnuté závesy...)

Vpred za starým dobrým

Daniel a Ursi momentálne tvrdia, že nie je nič lepšie, než žiť v budúcnosti. V skutočnosti sa však obetovali za nás všetkých. Po troch rokoch budú technologickým dizajnérom vysvetľovať, že niektoré staromódne prežitky ako pevný vypínač osvetlenia či ručné otváranie dverí (aj vám sa na ulici automaticky otvárajú všetky dvere, do ktorých ste nikdy nechceli vojsť?) by si radšej v modernom dome ponechali.

Celý problém postihol Murphy, keď si všimol, že ak má človek v ruke kladivo, všetko vyzerá ako klinec. Vývojári by si mali všimnúť, že ak majú v ruke integrovaný obvod, aj splachovač na toalete si podľa nich pýta diaľkový ovládač...