Tretina nových počítačov s Vistou migrovala na XP

Každý tretí nový počítač, ktorý je dodávaný s predinštalovaným systémom Windows Vista absolvuje downgrade na predchádzajúcu verziu XP. Tvrdí to prieskum, ktorý uskutočnila výskumná agentúra pre Infoworld.

25. aug 2008 o 9:35 Milan Gigel

Znamená to, že podniky, ani domáci používatelia zatiaľ Viste nedôverujú natoľko, aby jej zverili do správy svoj hardvér. Kým domáci používatelia vidia bariéru vo vizuálnych a funkčných zmenách, podniky si nie sú isté, že by centralizovanú správu na novej platforme zvládli bez zbytočných výdavkov a investícií.

Bola to však práve Vista, ktorá sa podpísala na tom, že výkony počítačov v poslednom období rástli intenzívnejšie, ako doposiaľ. Príprava na novú platformu rozbehla obchod na plné obrátky, skutočný úžitok však visí kdesi vo vzduchoprázdne.