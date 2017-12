Obedná pauza: naslepo

V hre Treasures in Dark budete blúdiť po chodbách a hľadať poklady. Naslepo. Obrysy jaskyne, ktoré vidíte na obrázku, totiž zmiznú v momente, ako sa vzdialite od jej vchodu. V tme potom musíte naviesť svojho hrdinu k pokladu a postarať sa o to, aby nenara

25. aug 2008 o 11:30 Slavomir Benko

Ovládanie:

Pomocou myšky vodíte dobrodruha za žltým krížikom. V každom leveli musíte vždy zobrať truhlicu s pokladom a vrátiť sa k východu. Nikto vám ale nebráni v tom, aby ste si po ceste nezbierali aj ďalšie cennosti. Pomocou dier (v neskorších fázach hry) môžete používať podzemné chodby. Za každý náraz strácate život, po každej úspešne zdolanej jaskyni sa vám zas jeden obnoví. Medzi levelmi môžete nakupovať výbavu (v hre sa aktivuje číslami 1 - 3).



Možnosti nákupu:

topánky - je dlhšie vidno vaše stopy,

šťastná podkova - s väčším šťastím budete nachádzať vzácnejšie poklady,

normálny indikátor - môžete ho nechať na zemi a uľahčiť si hľadanie cesty naspäť (môžete ich použiť max. 5 naraz),

hyper indikátor - nezmizne, ani keď stratíte život a začínate level od začiatku (max. 3),

elektrická fakľa - ak sa stratíte, môžete si pozrieť steny jaskyne ešte raz (max. 1),

bonusový život.

