Tipy na víkendové surfovanie

Baví vás chalupárčenie, internetové nakupovanie alebo si chcete len tak skrátiť čas chemickými pokusmi, či zvláštnou logickou hrou? Toto všetko a ešte oveľa viac nájdete v dnešných tipoch na víkendové surfovanie.

23. aug 2008 o 9:55 Milan Gigel

Chémia naživo

Viete o tom, že aj periodická tabuľka chemických prvkov sa dá spracovať tak, aby zaujala? Potom si rozhodne nenechajte ujsť projekt http://www.periodicvideos.com/, ktorý predstavuje chemické prvky na krátkych videách. Kto si už takto nezapamätá čo treba, ten už môže pokojne stratiť všetky nádeje.

Web pre chalupárov

Podľahli ste chalupárčeniu a máte plné ruky práce s rekonštrukciou? Nový server MojaChalupa.sk vám ponúka praktické rady a návody, ako na to. So svojimi skúsenosťami sa môžete s ostatnými podeliť aj vy a ak viete, ako si chalupy skutočne užiť naplno, len to pokojne vytrúbte do sveta.

Webové obchody

Nakupovanie cez internet je hračkou, obzvlášť vtedy, ak viete presne, čo chcete. Portál E-nakupovanie.sk vás zásobí podrobným katalógom internetových obchodov Slovenska, rozdeleným do kategórií. Pozor však na serióznosť, tú si, bohužiaľ, budete musieť overiť sami na vlastnej koži, prípadne sa pozrite na webovú stránku staznosti.sme.sk.

Prekladač Google

Ak máte problémy s angličtinou, len ťažko nájdete na webe stránku, ktorá by vám poslúžila viac ako služba Google Translate. Na stránke Translate.google.com stačí, ak zadáte text v angličtine, alebo rovno uvediete URL adresu stránky, s ktorou si lámete hlavu. Výsledkom je priamo český preklad, ktorý môže občas vyvolávať úsmev na tvári, no na základné pochopenie textu stačí.

Oddychová hra

Ak je už isté, že máte pracovný týždeň takmer za sebou, nastal správny čas, aby ste aspoň na chvíľu vypli. Čo poviete na hru http://amanita-design.net/samorost-1/? I keď na prvý pohľad vyzerá trochu zvláštne, zaručene vám vyprázdni hlavu a vyplaví stres. No a samozrejme, neprehliadnite ani druhý diel tejto kratochvíle.

Svet z rôznych perspektív

Photosynth je projekt z dielní Microsoftu, ktorý umožňuje spájať fotografie do celkov tak, aby vytvorili ohromujúcejší zážitok, ako panoráma. Kompozície spájajú pohľady z rôznych uhlov a s rôznym priblížením do celku tak, aby ste mali dojem, že ste skutočne na mieste. Na stránke http://photosynth.net/Default.aspx si môžete pozrieť hotové práce a ak máte chuť, môžete si do svojho PC stiahnuť softvér, pomocou ktorého môžete do celkov komponovať vlastné snímky.

Staviate, a neviete ako na to?

Skúste načerpať informácie v diskusnom fóre na server e-filip.sk. Síce budete potrebovať trochu trpezlivosti, aby ste sa preklikali rozsiahlym archívom, s trochou šikovnosti však uspejete. A ak náhodou prídete s čímsi novým, nehanbite sa zapojiť sa aktívne do diskusií, ktoré na serveri prebiehajú.