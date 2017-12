Najlepšie hry na výstave Games Convention 2008

22. aug 2008 o 19:08 Ján Kordoš

Najlepšie hry (podľa platforiem):

PC – Spore – Electronic Arts

Xbox 360 – Mirror´s Edge – Electronic Arts

Playstation 3 – LittleBigPlanet – Sony

Nintendo Wii – Skate It – Electronic Arts

Playstation Portable – Resistance: Retribution – Sony

Nintendo DS – Sonic Chronicles: The Dark Brotherhood – Sega

Mobil – Pro Evolution Soccer 2009 – Konami

MMO – Warhammer Online: Age of Reckoning – Electronic Arts

Najlepší hardvér výstavy: Playstation PlayTV – Sony

Zdroj: PR