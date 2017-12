Apple sa chce stať stredobodom „digitálneho životného štýlu“

17. jan 2001

Výkonný riaditeľ firmy Apple Computer Steve Jobs minulý týždeň na výstave Macworld predstavil svoju víziu, podľa ktorej by sa mala nová línia Macintoshov stať stredobodom vynárajúceho sa „digitálneho životného štýlu“ - ten by nemal pochovať osobné počítače, ale desktopy by mali naopak vďaka nemu zažiť svoju renesanciu. „Veríme, že Mac sa stane miestom v dome či kancelárii, cez ktoré preteká hudba, video a ostatné digitálne dáta,“ povedal Jobs.

V tejto snahe by mal byť kľúčovým nový operačný systém Mac OS X založený na UNIX jadre. Predávať sa začne 24. marca a do nových Macintoshov sa začne inštalovať v lete, jeho cena bude 129 dolárov. Od uvedenia beta verzie systému v septembri sa už predalo viac než 100-tisíc kópií predfinálnej verzie OS X.

Na výstave Macworld Apple zároveň predviedol nový softvér na editovanie hudby a videa a takisto novinky v hardvéri: ultratenký notebook, rýchlejšie počítače G4 a „napaľovačku“ DVD.

Nové produkty

Koncom januára Apple začne predávať nový rad notebookov Powerbook G4 - len dvaapolkilové počítače hrubé 2,5 centimetra majú 15,2 palcovú obrazovku, pracujú na taktovacej frekvencii až 0 MHz a disponujú DVD mechanikou.

O 233 MHz vyšší výkon ponúkajú nové stolové počítače Power Mac G4 s procesormi Motorola. Všetky nové počítače sú vybavené CD-RW mechanikou („napaľovačka“ CD). Najvyšší model Power Mac zároveň pod názvom SuperDrive prvýkrát obsahuje napaľovačku DVD spolu s novým softvérom na výrobu DVD diskov iDVD. Tento skok pred konkurenciu by mal firme vynahradiť stratu z toho, že nedokázala včas zareagovať na boom popularity CD-RW mechaník.

Samostatnou softvérovou novinkou je aplikácia iTunes, ktorá by mala slúžiť ako akýsi počítačový „jukebox“. „Sme práve svedkami hudobnej revolúcie,“ povedal Steve Jobs. „Na párty sme síce prišli neskoro, ale teraz sa budeme hrať preskakovanú...“ Program iTunes umožňuje kopírovať audiostopy z CD priamo ako MP3 alebo sťahovať hudbu z internetu, usporadúvať a katalogizovať nahrávky či počúvať internetové stanice rozhlasové, a napokon i zapisovať hudbu na CD. Nechýba ani vizualizácia hudby a možnosť spolupráce s prenosnými MP3 prehrávačmi. Softvér si môže každý majiteľ Macintosha vyrobeného po auguste 1998 zdarma stiahnuť z webovej stránky Apple.

Prvýkrát strata

Podľa analytika Wit SoundView Jasona Wellsa Apple nepredstavilo žiaden šokujúci produkt, ktorý by mohol firmu a jej akcie výrazne vystreliť nahor. „Predviedli niekoľko vzrušujúcich aplikácii a Powerbook je mimoriadne „cool“ počítač. Ale nemyslím si, že im to pomôže prilákať veľa používateľov Wintelovských (Windows+Intel) notebookov,“ povedal.

Apple predpokladá na prvý štvrťrok tohto roku stratu - prvýkrát od návratu Steva Jobsa do firmy v roku 1997. Dôvodmi nižších tržieb v predchádzajúcom období sú podľa spoločnosti celosvetové spomalenie ekonomiky, nižší predaj pre školstvo a zlyhanie firmy, ktorá nedokázala dodať mimoriadne žiadané produkty ako CD-RW. Od noviniek predstavených na Macworld si firma sľubuje oživenie predaja.