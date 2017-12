Soul Calibur 4 - jatky v obývačke

Bojové hry sa tešia obrovskej obľube medzi hráčmi – a to dokonca ako medzi skúsenými harcovníkmi, tak aj v prípade sviatočných hráčov.

22. aug 2008 o 15:20 Ján Kordoš

Nebude sa tu chodiť okolo horúcej kaše. Soul Calibur 4 je vlastne Soul Caliburom 3, len s troškou pridanou tam, troškou tamto a vyzerá to lepšie. No a niektoré postavy ovládate trochu inak, ale v podstate sa dá povedať, že sme sa dočkali prirodzeného prechodu na nový systém. Dostaneme vyše tri desiatky postáv, mnoho arén, tradičné módy a zábavu tak charakteristickú práve pre Soul Calibur. Na rozdiel od iných bojoviek si tu totiž nedávate facky, občas možno kopnete do ksichtu, ale drvivú väčšinu času mávate nejakou zbraňou: či už je to meč, kopija a podobne. Súbojový systém je založený na iných princípoch: memorovanie milión plus jednej kombinácie na totálne fatálny útok, pri ktorom vám protivník pobozká smradľavú nohu v cvičkách – to nie je štýl Soul Caliburu. Štvrtý diel ide v rovnakých stopách ako predchodcovia: máte postavu, ktorej bojový štýl sa musíte naučiť. A nie len tak, že týmto tlačidlom švacnem mečom z otočky a týmto zas pichnem. Nie, pekne sa naučíte vyvolávať tých niekoľko útokov. Lenže ten útok si musíte dôkladne načasovať (inak dostanete po tlame vy a nie nepriateľ) a hlavne spustiť ten správny útok vo vhodnej chvíli (inak...) a navyše sa občas aj brániť (inak dostanete výhradne vy.





Zo začiatku to možno ani nováčikovi nebude pripadať príliš zložité a svoje sa dá dosiahnuť aj náhodným stláčaním tých srandovných čudlíkov na gamepade. Ide to však len do momentu, kým vám niekto úplne nenakope... malíček na nohe. A je jedno, či to bude v multiplayeri alebo si k vám prisadne skúsenejší kamarát alebo vám to predvedie umelá inteligencia, ktorá dokáže byť na vyššiu obtiažnosť v neskorších fázach fakt, že nepríjemná. Inak platí aj staré známe pravidlo, že nesmiete vypadnúť z arény. Smrteľné útok vyvolávate spôsobom zaujímavým: vašim útočením a súperovým bránením sa prelieva na váš účet energia zo Soul Gauge a ak máte vy plnú nádrž a nepriateľ nič, vyvoláte špeciálny atak, ktorý môže byť smrteľný, pretože jeho vyvolanie nie je otázkou niekoľkých sekúnd, lež poctivého taktizovania a často aj vyčkávania.

Zo zásadných noviniek je toho málo – ako už viete, do Soul Caliburu sa dostali aj postavičky z univerza Star Wars. Nečakajte však, že by ste proti sebe postavili Darth Vadera a Yodu. Prvého menovaného nájdete v PS3 verzii a Majster Yoda si vás svojim múdrym pohľadom získa vo verzii pre X360. Síce zatiaľ nebolo oficiálne potvrdené nič na štýl stiahnuteľného obsahu, ktorý by obsahoval práve bojovníkov z konkurenčných verzií. Vsadíme svoj svetelný meč, že sa tak stane. Ale ono je to vlastne jedno (a keďže sme mali v redakcii PS3 verziu, je to jedno úplne, pretože borcom bol, je a vždy len bude sexi Darth Vader). Ono to však je v podstate úplne jedno aj kvôli niečomu inému. K dispozícii máme znovu Character Creator, kde si môžeme upraviť hrdinov už známych, prípadne si vytvoriť bojovníka vlastného. Okrem editovania výzoru treba dbať aj na to, čo vlastne na hrdinu nahádžete za oblečenie, akými predmetmi ho obdarujete a podobne. Do ringu môžete kľudne vybehnúť aj s polonahou devou v bikinách a cylindrom na hlave, no výrazne to ovplyvní vlastnosti postavy, respektíve jej zraniteľnosť.

Práve more predmetov a obrovské možnosti editovania všetkého možného dovoľujú hráčom vytvoriť si skutočné – a často až neskutočné – postavy. Niekto si chce do hry preniesť známu persónu zo skutočného sveta, iný sa zas uspokojí s plyšovým indivíduom, ktoré síce môže vyzerať infantilne, no útok môže mať nesmierne silný a tou paličkou umláti aj chlapa ako horu. Úchylní Japonci, poviete si, no tieto široké možnosti editovania spojene s rôznorodou paletou ako útokov, tak aj stratégií (a do toho aj štvorice bonusových schopností, ktorými môžete postavu obdarovať), robí zo zvládnutia vlastného hrdinu skutočne obrovskú porciu zábavy. Niekedy ide len o jednorázové súboje či už proti živému protivníkov (Versus, Multiplayer) alebo proti počítaču (Arcade). Vstúpiť môžete aj do príbehového módu (Story), pričom každá postava má vlastné rozprávanie, no obľúbeným sa zrejme stanú orgie vo veži (Tower of Lost Souls), kde si preveríte vlastné schopnosti. A zistíte, že nie ste na tom až tak dobre ako ste si mysleli.



Bojovka typu Soul Calibur 4 sa nesnaží ani ponúknuť viac. Máme tu klasické bonusy, ktoré si musíte odomknúť zaplatením, či nové postavy, artworky, videá a kopec ďalších vecí. Vo svojej podstate, vo svojom vnútri, však ide stále len a len o bojovku, ktorú poznáme už asi 12 rokov (prvý diel vyšiel pod názvom Soul Edge). Keďže sa však všetci bavia, ani sa tvorcovia nesnažili nič výrazne pozmeniť. V hodnoteniach sa to teda hemží osmičkami a vyššími číslami – či právom, to uvidíte v našej hodnotiacej časti.

GRAFIKA 8 / 10

Obrázky sú samozrejmé nádherné, zastavený čas spravil zo scén skutočne nádherné kúsky, ktoré nie je problém si hodiť do pozadia (či už v PC alebo v PS3) a pozerať sa na to dá. Soul Calibur 4 je momentálne najlepšie vyzerajúca bojovka, o tom nebude nik pochybovať. Všetky postavy sú vyvedené do tých najmenších detailov a to, že sa niekedy nepodobajú predchodcom, budú brať tragicky len ortodoxní fanúšikovia. Detaily, s ktorými sa vývojári pohrali, sú až na hrane nezmyselnosti, ale privítame ich, takže brnenie (alebo v niektorých prípadoch skôr oblečenie) sa po niekoľkých úderoch na to isté miesto opotrebuje a rozpadne, takže jedna z hrdiniek vám bude po aréne pobehovať iba v spodnom prádle. Avizované použitie fyzikálneho enginu Havok síce spozorujete len náhodou, ale o to viac sa potešíte animáciám postáv. Sú úchvatné, aj keď v hre samotnej nebudete príliš obzerať ladné krivky dám alebo takmer dokonalé švihanie mečom – jednoducho na to nebude čas, sústrediť sa musíte na niečo iné a za druhé je pohľad od arény predsa len trochu viac vzdialený ako to vidíte na obrázkoch. Na postavy sa vám bude pozerať nádherne, odpustíte aj občasné prekrytie textúr (väčšinou je to telo s predmetom) v rámci širokých možností editovania postáv sa totiž tomuto zabrániť nedalo.

Čo však dopadlo už o niečo horšie, je samotné prostredie. Niektoré arény sú nádherné, nechýba im takmer nič. Takmer a sú len niektoré. Tak ako postavy doslova hýria detailnými textúrami, sú niekedy jednotlivé prostredia chudobné. Ako výzorom, tak aj absenciou predmetov. Určite poteší, že ak tresnete nepriateľom o povrch, vyletia z drevenej podlahy kusy dreva, no interakcia s prostredím mohla byť väčšia, rozsiahlejšia. Stačilo by pridať niekoľko predmetov, ktoré by sa pri dotyku rozpadli. V niektorých prípadoch je príliš vidno, že máte len placku, z ktorej môžete spadnúť a to je asi tak všetko. Tieto momenty, kedy vnímate prostredie, však nemusia vôbec prísť, ak sa budete sústrediť výhradne na boj. Pri porovnaní s úžasným spracovaním postáv to však nepôsobí najlepšie. To je asi tak jediná chybička krásy, ktorá sa dá na grafickom spracovaní nájsť. Na druhú stranu to je akcia svižná, bez poklesu frame-ratu. Mierne zamrzia dlhšie nahrávacie doby, tie sa však dajú skresať inštaláciou.

INTERFACE 9 / 10

Ovládanie dokazuje, že v jednoduchosti je sila a už samotný súbojový systém Soul Caliburu je nastavený tak, aby ste nemuseli neustále stláčať krkolomné kombinácie tlačidiel. Máte horizontálny útok, vertikálny, môžete ho vyslať do troch zón (hlava, telo, nohy) a následne to celé kombinovať, občas nepriateľa odhodiť, blokovať a hlavne, všetko si to správne načasovať. Timing je zrejme najdôležitejší pri zvládnutí postavy a tým pádom i ovládaní. Nebudete si prsty lámať a prvotné stláčanie hocičoho hocikedy sa zmení na jemné a brilantné vyvolávanie útokov, na ktoré nepotrebujete zamestnať štyri prsty v jednom momente. Na obrazovke vám stačí klasické info o zdraví, čas, v menu je všetko typicky konzolové, pre bojovky vhodné a s ovládaním tým pádom žiadne problémy nebudú.

HRATEĽNOSŤ 8 / 10

Máte radi Soul Calibur – štvrtý diel už istotne hráte a užívate si. Hra vychádza zo známych a fungujúcich princípov, takže vás hrateľnosť, pokým máte so Soul Caliburom skúsenosti, nezaskočí v ničom. To môžete brať ako klad, tak i zápor. Horšie však je, že Soul Calibur 4 skutočne neprináša nič iné ako bojovku tradičného štýlu, kde sa mlátite v aréne. Možnosti sú nesmierne obmedzené. Tak napríklad príbeh, hoc pre každú postavu, je výsmechom C-čkovej produkcie a dalo by sa použiť otrepané: ešte aj porno má lepšiu zápletku. Textom prezentovaný príbeh ešte viac zamotá už i tak dosť domotané osudy postáv a pokým sa v spleti charakterov neorientujete od začiatku, bude vám pripadať prebojovanie sa piatimi úrovňami proti viacerým nepriateľom ako zábava na pár hodín s jediným cieľom: odomknúť si postavy a nahrabať nejaké peniaze.

Ako bolo preto prezentované vyššie, za zábavou sa budete naháňať v móde Tower of Lost Souls. Celkovo vás čaká niekoľko desiatok poschodí, pričom pri vopred určenom počte si môžete vybrať skupinu bojovníkov, s ktorými sa musíte premlátiť vyššie. Protivníkov je samozrejme viac ako vašich hrdinov a po súboji alebo ďalšom poschodí vám zdravie neposkočí vyššie, takže sa musíte snažiť, ale je to zábava a na rozdiel od príbehu aj výzva. Bojovanie v arénach musíte totiž aspoň niečím odlíšiť a tu to máme jatky vo Veži. Keby sa tvorcovia trochu posnažili, určite sme mohli dostať aj plnohodnotnú kampaň, kde by sme chodili krajinou a bili sa na každom rohu ako napríklad v staršom MK: Armageddon. A bolo by to fajn, neboli by sme obmedzení len na uzatvorené arény a... a vlastne potom by to nebol ani Soul Calibur. Taký, ako ho poznáme a aký ho máme radi. V tomto je dilema hrateľnosti, ktorá neprináša takmer nič nové, skutočne na vážkach. Hrá sa to výborne, je to chytľavé, má to spád, ale nie je tu nič, čo by ste už nezažili. Dobre, je to možno zúfalé volanie do tmy, tentoraz to zachárnil Darth Vader, ale nabudúce sa to začne príliš opakovať a (až je strach to vysloviť) možno aj nudiť.



MULTIPLAYER 8 / 10

Podpora multiplayeru je konečne tu a aj napriek trochu topornému vyhľadávaniu spoluhráčov a občasnému lagu je to zábava náramná. Ale čo iné od bojovky očakávať, všakže. Trochu však začne po čase určite škrieť, že tu nenájdeme žiadne tímové bitky. To by bolo vynikajúce. Takto sa vymlátime len medzi sebou, ale lepšie ako drôtom do oka.

ZVUKY 6 / 10

Dabing je možno až príliš infantilný, avšak verný japonskej kultúre. Nie, že by sa nepodaril, ale hlasy znejú buď príliš detsky alebo až neskutočne umelo. Jediným svetlým (paradoxne) okamihom Darth Vader. Má nielen skvostný hlas, ale aj skvelé texty. Počas boja všetko vzdychá, zbrane štrngocú a pri kontaktoch s povrchom sa ozývajú buchnáty. Klasika, nič extrémne výnimočné.

HUDBA 6 / 10

Skladby sú tradične automatového strihu, niektoré akoby ste ich už počuli. Hudobnú vložku príliš nevnímate, hoci melódie znejú aj počas bojov. Neotravuje to, na druhú stranu ani príliš nenadchne. V tomto sa Soul Calibur 4 drží pevne základov a či vám to vyhovuje alebo nie, hudba v tomto prípade vôbec nerozhoduje.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 7 / 10

Nováčikovia si budú musieť zvyknúť na hodenie do hlbokej vody – a človiečik, uč sa plávať vo vodách bojoviek. Tvrdší začiatok je vystriedaný ozrejmením si pravidiel a potom začnete vnímať jednotlivé stratégie. Čo je však najlepšie, nemôžete sa sústrediť výhradne na jeden spôsob boja, útoku, obrany... a preto vám niektorý z protivníkov nemusí vôbec sadnúť a porazíte ho len raz za čas s vypätím všetkých síl a šťastím za vašim chrbtom. To je skvelý pocit, pretože vidíte, že súper nepodvádza, ale sa snaží vyhrať svojim vlastným štýlom a všetky postavy sú natoľko rozdielne, že raz určite padne kosa na kameň. Nie je to tradičné AI mlátenie sa a bežanie hlavou proti múru. Na druhú stranu sú niektoré časti nedotiahnuté: príbehy sú krátke a chýba tomu pridaná hodnota. Náročnosť sa dá posudzovať len v prípade znovuhrateľnosti a tá je pri bojovkách vždy na vysokej úrovni. Spokojnosť preto vládne, všetko podporuje multiplayer, ale nič nové, posúvajúce dobu hrania originálnym spôsobom dopredu, vymyslené nebolo.



ZÁVEREČNÝ VERDIKT 8,0 / 10

Soul Calibur 4 je skvelá hra. Skutočne! Nesmierne hrateľná, zábavná, vynikajúco vyzerá, presedíte pri nej hodiny a hodiny, dni a dni. Je to momentálne najlepšia bojovka na trhu a ťažko zoženiete lepšiu. Viac ako na osem bodov to však nie je a aj to len preto, že nám tu máva Darth Vader svojou šabľou okolo hlavy a mrle čosi o spoznaní skutočne temnej sily. Soul Calibur 4 je bojovka. Pre next-gen, takže vyzerá výborne, Sophitii sa pozriete pod sukňu a proste pozerať sa na to budete zo začiatku s vypleštenými očami. Lenže potom zistíte, že Soul Calibur 4 je iba bojovka. Bojovka, ako predchodca, plus nejaké tie drobnosti, ktoré nepostrehnete alebo nie sú až tak podstatné. To, že tu máme dve nové postavy, z biedy nikoho nevytiahne. Preto ak Soul Calibur 4 mať musíte, pretože ho poznáte a nečakáte nič inovatívne, je štvorka ideálnym riešením. V prípade, že čakáte niečo nové, body musia ísť žiaľ dolu a rozhodovanie záleží len na tom, či chcete mať doma poriadnu bojovku pre svoju konzolu alebo vám to až tak nechýba.