Intel a Yahoo! chcú priniesť internet do televízorov

Intel a Yahoo! chcú spoločne priniesť internetové služby do televízorov. Ide pritom predovšetkým o služby, ako sú informácie o počasí, o akciových kurzoch, email alebo správy, nie o to, preniesť tradičné využívanie internetu z PC do televízora.

22. aug 2008 o 7:50 TASR

San Francisco 21. augusta (TASR) - Lišta s ponukou týchto služieb sa objaví na dolnom okraji obrazovky bez toho, aby prekrývala obraz. Prvými partnermi z oblasti spotrebnej elektroniky sa stanú firmy Samsung a Toshiba, ktoré začnú asi ešte tento rok predávať televízne prijímače s uvedenou funkciou. V stredu o tom informoval manažér Intelu Eric Kim v San Franciscu na vývojovom fóre Intelu. Obsahy sa budú z internetu sťahovať pomocou softvéru koncernu Yahoo!. Softvér "pobeží" na novom procesore Intelu CE 3100, o ktorom najväčší svetový výrobca čipov hovoril už v januári na veľtrhu spotrebnej elektroniky v Las Vegas. Procesor okrem iného podporuje videá vo vysokom rozlíšení (HD), audio a 2-D a 3-D grafiku. Je špeciálne vytvorený pre prístroje, ako sú televízne prijímače, settop-boxy a mediálne prehrávače, a mal by výrobcom elektroniky pomôcť integrovať do ich produktov internetové obsahy a multimediálne funkcie. Úspešné spojenie internetových služieb a televízie by mohlo ovplyvniť prerozdelenie výnosov z reklamy. V súčasnosti sa reklama stále viac sťahuje na internet, pretože ľudia pobudnú na sieti stále dlhší čas. Možnosť využívať dôležité internetové služby na televíznom prijímači by posilnila pozíciu televízie ako reklamného média. Informovala o tom agentúra DPA.