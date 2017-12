Mobily trinásta komnata človeka

Znie to možno prekvapivo, ale nedávno, štvrtého apríla, uplynulo tridsaťpäť rokov od historicky prvého hovoru

12. apr 2008 o 0:00

cez mobilný telefón. Začala sa nová éra v ľudskej komunikácii.Každý dôležitý komunikačný prostriedok významne mení ľudskú civilizáciu. Po vynáleze a rozšírení telegrafu, telefónu či e-mailu nebola už spoločnosť ani zďaleka rovnaká ako predtým. Nové spôsoby komunikácie vytvárajú úplne nové spôsoby správania, nové spoločenské väzby, konvencie.

Predstavte si, že dnešné deti budú raz pozerať film "pre pamätníkov", v ktorom všetko stojí a padá na tom, či je niekto doma a vezme alebo nevezme telefón. Alebo či nájde telefónnu búdku. Alebo že mešká na stretnutie... Takýto svet sa im bude zdať cudzí, vzdialený ako časy, keď sa za more ľudia plavili na plachetniciach.

Proti odcudzeniu

Mobilná komunikácia podľa niektorých odborníkov pomáha vyrovnávať sa s odcudzením civilizácie. Ľudia kedysi žili v malých spoločenstvách a komunikovali orálne, teda ústne. Moderný životný štýl v mestách ich oddelil a len mobilný telefón umožňuje, obrazne povedané "zájsť k niekomu na kus reči".

"Môžete byť obklopení ľahostajnými alebo potenciálne nebezpečnými neznámymi na rušnej ulici alebo vo vlaku, alebo izolovaní vo svojom aute, ale mobilný telefón vám poskytuje životne dôležité prepojenie s vaším vlastným sociálnym svetom," hovorí sociálna antropologička Kate Foxová, jedna z autoriek štúdie o vplyve mobilov na náš život, ktorú pred dvoma rokmi zverejnila londýnska School Of Economists. Ak si zabudneme telefón a cítime sa nesvoji, nemusí to zákonite znamenať, že sme závislí od mobilného telefónu. Skrátka len strácame možnosť kontaktu so svojimi blízkymi. Sme dočasne exkomunikovaní z tlupy.

Odvrátená strana

dostupnosti

Každá nová komunikačná technológia však zároveň niečo naruší, spravidla súkromie, ale dôsledky môžu byť v prípade mobilných telefónov aj agresívnejšie. To, čo niekomu robí radosť, môže iným spôsobiť riadne komplikácie.

Dostupnosť kedykoľvek nemusí byť len pozitívum. Sme zvyknutí na to, že sme prepojení. Robíme si starosti, keď stará mama dve hodiny neberie telefón, rozladí nás, keď to isté urobí partner práve vtedy, keď s ním potrebujeme prediskutovať takú závažnú vec, či na večeru kúpiť párky, alebo šunku. Mobily nás učia byť nedochvíľnymi - veď sa dá zavolať "choď si sadnúť na kávu, prídem o pätnásť minút neskôr". Sú názory, že mobily učia naše deti byť nesamostatnými, veď keby dačo, zavolajú rodičovi a ten vyrieši problematickú situáciu za nich.

Väčšina lezie do cudzieho

Podľa prieskumu spoločnosti GfK Slovakia, ktorý realizovala začiatkom marca, 55 percent obyvateľov Slovenska vo veku od 15 do 25 rokov už niekedy čítalo partnerovi, partnerke alebo inej blízkej osobe tajne SMS správy z mobilu.

Ako najčastejší dôvod tajného čítania SMS správ respondenti uviedli zvedavosť, s kým si partner píše. Druhou najčastejšie spomínanou príčinou bolo podozrenie a strach z nevery. Mladí ľudia siahli po partnerovom telefóne aj zo žiarlivosti a z nedôvery či neistoty vo vzťahu.

"To, že moja nová priateľka na mňa chorobne žiarli, som zistil, keď som sa v noci zobudil a našiel som ju v obývačke, ako študuje moje esemesky v mobile," prezrádza dvadsaťosemročný Ivan. "Hej, mal som tam nejaké od bývalej, s ktorou sme sa rozišli v dobrom a ostali sme kamarátmi a naša komunikácia bola úplne nevinná. Priateľka však považovala za podraz, že s ňou vôbec komunikujem. A čo vraj mám proti tomu, keď si číta moje esemesky, lebo keby som mal čisté svedomie, tak ma to tak nerozčuľuje. Na druhý deň som si zbalil veci a už ma nebolo. Mobilný telefón považujem za svoj súkromný priestor. To je akoby chcela kontrolovať všetky moje debaty s kamarátmi. Mám svedomie čisté, ale toto neznesiem."

"Mobil je osobný telefón a partneri, ale ani deti a rodičia si nemajú vstupovať do súkromnej zóny, musia ju rešpektovať," hovorí psychologička Ľubica Sládeková. Túto zónu ľudia zvyčajne narúšajú v prípade, keď cítia neistotu alebo keď sa im zdá, že partner sa k nim začal správať inak a tieto signály cítia ako ohrozenie."

Ešte horšie

"Nikdy by mi nenapadlo liezť mojej žene do esemesiek," hovorí tridsaťsedemročný Juraj. "Ale keď sa nedávno začala manželská kríza, zišlo mi na um, či ma náhodou nepodvádza. Tak som jej raz večer, kým bola v kúpeľni, pozrel do mobilu a našiel som tam kopu erotických esemesiek, kde opisuje veci úplne priamo. Nechcel som o tom hovoriť, ale nedalo mi, bol som úplne zrútený. Tak som to na ňu vybalil a ona mi povedala, že s tým človekom - jej kolegom - nič nemala, že je to len virtuálny sex na odreagovanie, keďže sme spolu pre krízu nespávali. To je možné, ale z následku sa stala príčina a ja to už nemôžem vrátiť späť. Dôvera je v ťahu. Čert mi bol dlžný pozerať sa do toho mobilu."

"Podobné prípady poznám aj zo svojej praxe," hovorí psychologička Ľubica Sládeková. "V takýchto prípadoch sa väčšinou otvoria témy, o ktorých sa predtým partneri nedokázali porozprávať a vyvolaná kríza môže mať aj finálne, nezvratné následky."

Na internetových fórach si ženy dávajú aj dobré rady, ktoré veci vraj usvedčujú partnera z nevery: ak nosí mobil stále pri sebe, ak vymazáva esemesky, ak vám telefonuje častejšie ako obvykle alebo neodpovedá na SMS. No, ťažko povedať...

Koniec politika

Ale nielen manželstvá sa rozvádzajú pre esemesky. Prvého apríla prebehla médiami správa, že esemesky s erotickým obsahom stáli kreslo fínskeho ministra zahraničných vecí Ilkku Kanervu, ktorý vo fínskom parlamente strávil tridsaťtri rokov. Vedenie jeho strany oznámilo, že šéf diplomacie stratil dôveru a rešpekt nevyhnutný pre pôsobenie vo funkcii ministra. Ilkka Kanerva údajne poslal istej erotickej tanečnici okolo dvesto esemesiek. Zaujímal sa napríklad o to, akú spodnú bielizeň tanečnica uprednostňuje.

n

To, že mobilné telefóny nám uľahčujú život, dokazuje trh. Nijaká technológia sa nerozšírila tak masovo za taký krátky čas. Podľahla jej dokonca aj Amerika, ktorá odolávala mobilom dlhšie ako Európa pre fungujúcu sieť telefónnych automatov a rozšírenie pagerov. S negatívnymi dôsledkami mobilného boomu sa však musíme naučiť žiť. A len od nás závisí, či mobilný telefón pre nás bude znamenať slobodu, alebo ešte viac neslobody.

Marian Jaslovský © SME

mobilná etiketaHádam všetci (aspoň teoreticky) vieme, ako treba narábať s mobilným telefónom z hľadiska spoločenských konvencií. Že v kine a divadle sa vypína, že v prítomnosti iných ľudí (napríklad v reštaurácii) sa vypína hlasné zvonenie, do telefónu sa nehuláka a hovor by mal byť čo najkratší. Že keď niekomu voláme, je slušné spýtať sa, či môže hovoriť. Isté spoločenské konvencie však platia aj pri posielaní SMS a MMS. l Neposielajte SMS v noci, keď už hrozí, že ľudia spia. Mnoho ľudí si v noci nevypína mobil práve pre vážne situácie (chorí rodičia a pod.), tak im to nekomplikujte.

l Ak od niekoho niečo chcete, neposielajte mu správu, ale zavolajte. Je vrcholne neetické niečo od človeka chcieť a ešte ho nútiť, aby venoval čas a pár korún odpovedi.

l Neposielajte krátkou správou veľmi smutné alebo veľmi veselé informácie, ale zavolajte. V prvom prípade prejavíte svojím hlasom spoluúčasť, v druhom prípade sa môžete spolu s príjemcom informácie zadarmo potešiť.

l Cez web sa dá jednoducho a bez ťukania posielať SMS už takmer v dĺžke e-mailu. Pokiaľ nejde o dobrého priateľa, partnera a podobne, nepíšte veľa. Rátajte s tým, že SMS sa číta komplikovanejšie ako e-mail, dlhá správa je rozdelená na viac častí, skrátka, ak to nie je nutné, radšej pošlite e-mail - ten si adresát prečíta pohodlne a kedy chce.

l Zvážte, či je rozumné posielať rozjasaný obrázok z dovolenky na Kréte alebo z lyžovačky v Alpách rodinnému príslušníkovi, ktorý si pred pol rokom od vás požičiaval päťsto korún do najbližšej výplaty.

(mija)