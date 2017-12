iPhone už dorazil aj na Slovensko

BRATISLAVA. Na Slovensku sa o polnoci začal predávať mobilný telefón iPhone. Žiaden iný prístroj v posledných rokoch nevyvolal v zahraničí taký rozruch a emócie.

Na Slovensku sa to podarilo už deň pred začiatkom predaja. T–Mobile zverejnil ceny prvý včera o polnoci, Orange o deväť hodín neskôr a T–Mobile vzápätí slávnostne ohlásil zlacňovanie, keď zistil, že konkurent je o niekoľko tisíc korún lacnejší.

Produkt Apple má vo svete úspech. Firma sa vzoprela trendu zložitých telefónov a ponúkla vyspelý telefón, ktorého hlavnou úlohou je vyzerať príťažlivo a jednoducho sa nechať ovládať. Je to aj prvý telefón, na ktorom sa prezerajú internetové stránky takmer tak pohodlne ako v bežnom počítači. Nová verzia iPhone 3G obsahuje satelitnú navigáciu, čo ocenia vodiči.

Bola to revolúcia

Bezkonkurenčný internetový prehliadač spôsobil v USA revolúciu v mobilnom prístupe na web. Ľudí, ktorí ho využívajú, pribudlo hneď niekoľkonásobne.

Na Slovensku sa až taká revolúcia čakať nedá. Cenová politika Apple ponúka európskym operátorom telefóny za rovnaké sumy v eurách ako v dolároch, a tak môže byť u nás iPhone skôr než trendová hračka mladých manažérsky telefón.

Samostatná kategória

Pre operátorov iPhone predstavuje samostatnú kategóriu. Najlacnejšie paušály u oboch operátorov zahŕňajú 150 predplatených minút od tisíc korún a neobmedzené dátové prenosy, ktoré sú v ponuke českých operátorov, budete hľadať márne. Práve rýchle dátové pripojenie, ktoré zrýchľuje surfovanie po webe, je pritom lákadlom nového prístroja.

T-Mobile ponúka k paušálom 1 gigabyte predplatených dátových prenosov. Orange ponúka dvojnásobok dát, ale o niečo menej voľných minút.

„Cítime obrovský záujem. Sčasti ho spôsobuje to, že ide o imidžovú vec, ale cítiť i značný technologický posun,“ povedal hovorca spoločnosti T–Mobile Slovensko Andrej Gargulák.

Operátori tajili ceny, aj podrobnosti o paušáloch do poslednej chvíle. Prvý zverejnil ceny T-Mobile, pričom cena telefónu pri najlacnejšom programe presiahla 6-tisíc korún, teda približne o tretinu viac ako cena dotovaného iPhonu v USA. Potom, ako ceny zverejnil Orange, išiel bleskovo s cenou dolu aj T–Mobile a dorovnal konkurenta.

Kúzlo Apple je u nás trochu slabšie

Operátori si okolo iPhone vystavali silné marketingové akcie. Aj napriek tomu, že značka Apple je na Slovensku slabšia ako v zámorí.

Na niektoré veci sú ľudia ochotní čakať veľmi dlho. Keď sa k nim už môžu dostať, chcú ich mať hneď a najlepšie ako prví.

Okrem kníh o Harry Potterovi sa k takémuto trendovému tovaru zaradil aj iPhone. Rovnako ako knižky o mladom čarodejovi, dorazil na Slovensko mesiace po uvedení na trh v západných krajinách.

Predajcovia ho začali predávať minútu po tom, ako padlo embargo od Apple.

Orange aj T-Mobile sa snažia využiť marketingovú auru, ktorá sa s výrobkami Apple spája už roky. To, čo je od Apple, musí byť trendové, so skvelým dizajnom a novým nápadom.

Týždne na telefón upozorňovali prostredníctvom odpočítavania času do začiatku predaja na svojich weboch. Ku vchodu do bratislavskej predajne T–Mobile, kde sa iPhone predáva od tejto polnoci, viedli šľapaje s firemnou farbou. Sľubovali inváziu, ktorá začne 22. augusta. Webové stránky sa iPhone venujú týždne a do diskusií prispievajú stovky ľudí.

Mánia okolo iPhone je však na Slovensku v porovnaní so zahraničím len veľmi mierna. Na porovnanie – pri júlovom štarte telefónu v Japonsku čakali ľudia pred obchodmi v zástupoch už dva dni pred tým, ako sa prístroj začal predávať.

Študent z Nagoje precestoval do Tokia vyše 300 kilometrov, len aby sa dostal k telefónu medzi prvými. „Profesor je tiež fanúšik Apple. Uvoľnil ma bez problémov,“ povedal Hiroyuki Sano. Typické – identifikácia konzumentov s výrobkom je u tejto značky zvyčajne silná.

V Británii sa zásoby určené na on–line predaj novej generácie iPhone minuli ešte skôr, ako sa začal predávať.

Na Slovensku je záujem o Apple menší. Obaja operátori zaregistrovali približne 15-tisíc záujemcov o nový telefón ešte pred začiatkom predaja. Orange predpokladá, že približne 40 percent z nich si telefón naozaj kúpi. Zástupcovia oboch operátorov tvrdia, že majú dosť zásob, aby vyhoveli záujmu všetkých zákazníkov. Orange si vraj zabezpečil rovnaký počet telefónov, ako majú k dispozícii poľskí operátori.

(pst)