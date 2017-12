The Sims 3 prichádza 20.februára

21. aug 2008 o 20:36 Ján Kordoš

To je totiž deň, kedy by sa oficiálne mali na svetlo sveta predrať noví Simsovia. Zmenami prejde mnoho vecí, ale načo to znovu všetko siahodlho vysvetľovať, v preview nájdete všetko potrebné. Tí, ktorí túto kvázi simuláciu virtuálneho života nenávidia, budú mať k prskaniu síry ďalší dôvod a ostatní si tretí diel The Sims užijú koncom februára. Viac info nájdete na domovskej stránke hry.

Zdroj: PR