Strategická séria Anno sa dočká ďalšieho dielu

21. aug 2008 o 19:34 Ján Kordoš

Všetky screenshoty

Znovu teda dostaneme pod tlapky lodičku s osadníkmi, ktorých vyložíme na pevnine a začneme budovať vlastné impérium. Obnáša to budovanie a rozvoj vlastného mesta, expanzia po ostrovoch a staranie sa o ekonomický chod celého kolosu. Môže to znieť mierne zložito, Anno 1404 ani nebude žiadnym rýchlym klikaním, ale po pochopení princípov budete (doslova) za vodou a pokojne sa môžete ponoriť do otvoreného Sandbox módu bez akéhokoľvek cieľu a jednoducho expandovať ako sa vám zachce. Grafické spracovanie je už tradične roztomilé, ale to vidíte sami ako na prvých obrázkoch, tak aj vo videoukážke, ktorú vám ponúkame. Zatiaľ to vyzerá príjemne.

video //www.sme.sk/vp/5362/

Zdroj: PR