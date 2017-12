Hviezdne obsadenie v Red Alert 3

21. aug 2008 o 12:14 Ján Kordoš

Gemma Atkinson (britský seriál Hollyoaks), Tim Curry (Rocky Horror Picture Show, The Hunt for Red October), Andrew Divoff (LOST), Kelly Hu (X2, The Scorpion King), Jenny McCarthy (Scream 3, bývalá playmate roku časopisu Playboy), Ivana Milicevic (Casino Royale), Jonathan Pryce (Pirates of the Caribbean), Autumn Reeser (The OC, American Mall na stanici MTV), J. K. Simmons (Spider-Man, Juno), Peter Stormare (Prison Break, Armageddon), George Takei (Star Trek, Heroes) Randy “The Natural” Couture (bývalý šampión UFC v ťažkej váhe) a Gina “Conviction” Carano (doposiaľ neporazená bojovníčka Elite XC American Gladiators).

„Toto je zatiaľ bezkonkurenčne najnabitejšie obsadenie, aké sme tu za 13 rokov natáčania živých akčných filmov pre Command & Conquer mali,“ povedal Chris Corry, výkonný producent EALA. „Úroveň predvedených hereckých výkonov, individuálnych i kolektívnych, bez pochýb posunula spôsob prezentácie príbehu v rámci celej série o poriadny kus dopredu. Skutočne sme nadšení, že môžeme hráčom ponúknuť tak vysoko kvalitnú produkciu, ktorá je porovnateľná s filmami a televíznymi programami.“

Jenny McCarthy, ktorá stvárnila postavu Tanyi, členku spojeneckého komanda a najobľúbenejšiu hrdinku v dejinách sveta Command & Conquer, prehlásila: „Pred začiatkom práce na videohre som vôbec netušila, čo môžem od toho očakával. Potom som si uvedomila, že Red Alert 3 nie je len videohrou, ale doslova aj interaktívnym filmom. Do diania potom vstupujú hráči, aby posunuli príbeh o kúsok smerom vpred.“ Jennynu tvár poznáte napríklad ako bývalú playmate časopisu Playboy.

„Myslím, že videohry sú pre hercov jednou z nových možností uplatnenia sa a využitie filmových scén je len ďalším spôsobom priamejšieho oslovenia hráčov, než aký ponúka počítačová grafika a technológie animácie,“ uviedol J.K Simmons, ktorý sa predstaví v úlohe antikomunistického (???) prezidenta Spojených Štátov Howarda T.Ackermana. Simmons ešte dodal: „Vystupovať v tak revolučnej hre, akou je Red Alert 3, kde sa natáčalo so živými hercami a mohol som stáť po boku Tima Curryho, Jonathana Prycea, Petera Stormarea – to bolo pre mňa ako predstaviteľa prevažne vážnych úloh výborná príležitosť, ako si užiť aj trochu zábavy."

Fanúšikov istotne poteší správa o odtajnení obsahu exkluzívnej limitovanej edícii Red Alert 3 Premier Editiion. V tomto špeciálnom balení nájdete okrem hry samotnej aj špeciálne bonusové DVD s viac než hodinovým exkluzívnym obsahom vrátane interview s hlavnými protagonistami a zákulisné scény natáčania filmových sekvencií hry, špeciálne mapy pre MP, strategické tipy členov vývojárskeho tímu, oficiálny soundtrack a exkluzívny beta kľúč k ďalším hrám zo série Command & Conquer. Ak si dopredu rezervujete a predobjednáte Red Alert 3 (či už normálnu alebo exkluzívnu edíciu), dostanete špeciálny balíček: Red Alert 2, medailón a kopec exkluzívnych pohľadov do zákulisia, pozadia a mapy. Red Alert 3 sa objaví ešte v priebehu tohto roku na PC a Xbox 360.

Zdroj: PR