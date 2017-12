Dynamicky meniaca sa forma hráčov vo FIFA 09

21. aug 2008 o 11:06 Ján Kordoš

Autenticita formy hráčov je zaujímavým krokom, rozhodne tak zaznamenáme výkonnostné rozdiely počas celej sezóny. Pre príklad netreba chodiť do neznámych klubov, Ronaldinho je žiarivým príkladom. „Je to ambiciózna a ojedinelá funkcia, ktorú sa ešte nik nepokúsil do hry zakomponovať,“ povedal Andrew Wilson, viceprezident a výkonný producent futbalovej série FIFA a dodal: „Hru budete každý týždeň prežívať a hrať iným spôsobom.“ Hrateľná demoverzia by sa mala objaviť 11.septembra a v predaji sa FIFA 09 bude prístupná v priebehu októbra.

Zdroj: PR