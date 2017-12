Japonské mobily zamieria na svetové trhy

Japonskí výrobcovia mobilov sa budú musieť sústrediť viac na export ako na vývoj. Svedčí o tom skutočnosť, že domáci trh je natoľko presýtený, že je jednoduchšie prekročiť hranice krajiny, ako čoraz ťažšie objavovať prvky, ktoré by mohli zaujať.

21. aug 2008 o 9:55 Milan Gigel, (mg)

Výrobcovia začali rokovania s partnermi v cudzine, aby upravili firmvéry svojich mobilov tak, aby plne vyhoveli existujúcej mobilnej infraštruktúre v cieľových krajinách.

Keďže Japonci sú vo výraznom predstihu, nie všetky funkcie, ktoré ich mobily ponúkajú budú použiteľné za hranicami krajiny.

Očakáva sa, že prvé mobily by sa mohli na zahraničných trhoch objaviť už v prvom kvartáli budúceho roka. Môžeme sa tak tešiť na to, že si konečne aj my vychutnáme japonské technológie na vlastnej koži.