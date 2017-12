FaceBreaker - zlomí ti tvár

V hrách nám humoru pomaly ubúda už to vyzerá niekedy tak, že sa budeme smiať výhradne na animákoch. Ešteže tu máme Electronic Arts. Paradoxne, bývalý chrlič hier rôznych sérii nedokázal popustiť uzdu hier na jedno kopyto, nie ešte, vsadiť na jednoduchú hr

21. aug 2008 o 9:20 Ján Kordoš

Komixový look ste si určite všimli už sami. V skratke sa dá FaceBreaker popísať ako klasická bojovka odohrávajúca sa v ringu, kde sa mlátia dvaja panáčikovia. Niektorí si spomenú na staré Mortal Kombaty, mladší hráči zas preháňajú sporo odeté slečny v Soul Calibur IV. Princíp je však stále rovnaký, len to lepšie vyzerá. A FaceBreaker vyzerá na prvý pohľad jednoducho, o to však štýlovejšie. Každá z postáv je vytvorená v špecifickom štýle a napríklad pri Kung Fu Steve-ovi i pousmejete. Alebo vy ste ešte nevideli jednu celkom podarenú pandu v kine? Steve je trochu pri tele a ním predvádzané kúsky vyzerajú vtipne už len z princípu.

Samozrejme, nejde o žiadny inteligentný humor, pri ktorom by sme museli hĺbavo premýšľať a hľadať myšlienku, ktorá nám zdvihne kútiky úst o pol milimetra. Hoďte kameňom, ale nám sa napríklad aj Byl Jsem Mladistvým Intelektuálem pačilo a tento skromný snímok považujeme za kult. Rovnako je na tom aj FaceBreaker. Je to hra jednoduchá na pochopenie, má rýchly spád, príťažlivosť je uložená v detailoch a nech sa tvári na prvý pohľad amatérsky, je v nej všetko prepracované. A navyše, môžete zmlátiť Mareka Dobeša!





Skutočne! Alebo dajte konečne na ústa ktorémukoľvek poslancovi či osobe, ktorá si to podľa vás aspoň virtuálne zaslúži. Editor slúžiaci na vytvorenie vlastného boxera či boxerky je vskutku famózny. Nielenže môžete svoje prvé krôčiky smerovať pokusom s bezmennými hrdinami, neskôr stačí načítať fotografiu alebo preniesť svoj dnešný ksicht do hry prostredníctvom kamery. A tých desiatok možných úprav je skutočne viac než sa na takú jednoduchú hru akou je FaceBreaker, možno aj hodí. Nie je potom problémom prijať výzvu Uweho Bolla do ringu. Celkovo budete môcť mať doma na pohovke uložených 30 boxerov a samozrejme ich môžete ukázať svetu, aby vám ich ostatní ohodnotili.

Dobre, stále chodíme okolo horúcej kaše. FaceBreaker je arkáda až to zabolí a máte vlastne len dva klasické útoky (jeden slabší, druhý silnejší), špeciálny úder a odhodenie súpera a ešte nejaké tie bonusové laskominky ako blok. To pochopí aj obyčajný človek a nemusí sa teda nutne učiť desiatky kombinácií len preto, aby si postavička uprdla. Tu je to mela. Údery lietajú s vysokou frekvenciou, pričom to nielen komixovo vyzerá (animácia deformácie tváre je vskutku vtipne roztomilá – teda ak sa to pri boxe dá povedať), ale aj znie. Spomeňme na akýkoľvek béčkový film. Alebo pri všetkej úcte k, božskej hereckej hviezde, Chuckovi Norrisovi a zvukové efekty pri jeho súbojoch. No a máte pred ušami.

To, čo na prvý pohľad vyzerá jednoducho a po prvom tréningu ešte viac, však také primitívne nie je. Zistíte si to sami. Dáte si tréning, na nebrániacej a neútočiacej postavičke sa vybláznite, zistíte čo robí to a to v kombinácií s tým a tým. A potom vhupsnete do prvého vážneho zápasu, dostanete na ústa a zistíte, že len tak primitívne „máganie čudlíkov“ to rozhodne nebude. Dvojicou útokov si postupne nabíjate špeciálny breaker-meter, pričom ak schytáte ranu, automaticky vám jeho nabitie poklesne na nulu. Má štyri úrovne: Ground Breaker, SkyBreaker, BoneBreaker a FaceBreaker. Tieto extrémne údery vyvoláte práve špeciálnym tlačidlom, zoberú viac energie ako klasické búšenie do protivníka a už sa nám to začína zamotávať, zábava narastať, pretože priebeh zápasu je VŽDY nevyspytateľný.

A je to zábavné.

Aj keď ide o jediné, dať súperovi 3x K.O., máte potešenie z celého zápasu. Najprv zo súpera musíte vymlátiť klasickú energiu, potom mu zostáva akási dynamická, ktorá sa pri neschytávaní úderov a ich rozdávaní dobíja. Ak pocítite súperovu packu na tvári, tak klesá rýchlejšie. Priebeh zápasu je nevyspytateľný. Vždy. Takže už nám hádam veríte.



Potom nám tu zostáva ešte multiplayer, ktorý bude rozhodne zaujímavý. Poznáte party hry: to sú všetky tie karaoke a kvízy a blbnutie pred kamerou. Sranda pre hrami neošľahaných, no tí, ktorí už držali gamepad v prackách, možno badať závan nudy. FaceBreaker sa však na party hodí: už len kvôli jeho „gaučovému“ módu, pri ktorom sa vystriedajú všetci. Hra pri tom po niekoľkých zápasoch automaticky upravuje obtiažnosť, takže ani ten najskúsenejší to nemá proti úplnému nováčikovi jednoduché ako na začiatku: menej vydrží, viac musí búšiť do protivníka a podobne. Celé to je jednoducho riešené zaujímavo a prijateľne pre všetky strany.

Electronic Arts už má na svedomí niekoľko boxov: od Knockout Kings po sériu Fight Night – ale komu sa chce pozerať na spotených chlapov ako si dávajú do úst, prípadne sa držia v objatí? Vymeníme realisticky vyzerajúcich a realisticky sa pohybujúcich a realisticky vzdychajúcich panákov za panákov komixových, alebo sa rovno capnete do ringu vy sami, okoreníme to jednoduchým a chytľavým princípom a máme tu hru do každej rodiny! Skutočne – nepadne tu ani kvapka krvi a nemôžete sa alibisticky skrývať za to, že sa tam „bijú“ ľudia. Je to totiž vytvorené parodizujúcim štýlom. Nie sú tam animované zvieratká, ale kde je v tom rozdiel? Zábava to je a to sa ráta. Vidno, že EA to so svojim novým brandom FreeStyle myslí vážne a FaceBreaker má rozhodne väčšie ambície ako FIFA Street 3.