Nokia 6300i – internet si vás nájde všade

Ak je vo vašej blízkosti hotspot, využijete WiFi modul, aby ste nestratili spojenie so svetom. Ak sa z jeho dohľadu vzdialite, konektivitu na seba prevezme zabudovaný GSM modul. Taká je Nokia 6300i, ktorá ponúka vyvážený kompromis pri prístupe k mobilným

20. aug 2008 o 12:32 Milan Gigel, Milan Gigel, (mag)

službám – hoci i k VoIP.

Ako je už pri „íčkových“ edíciách zvykom, ide o vylepšené verzie modelov, ktoré dokonale oslovili trh. V tomto prípade môžete v porovnaní so „šesťtristovkou“ okrem neoceniteľnej podpory WiFi očakávať aj dlhšiu výdrž batérie, pridanie funkcie RDS, aplikáciu Nokia Maps kvalitnejšie snímky z fotoaparátu, viac pamäte a podporu telefonovania cez internet.

Praktická a odolná, až na USB…

Továrenské vyhotovenie mobilu je na špičkovej úrovni a ak si zvyknete na nízko uloženú klávesnicu, ktorá ustúpila veľkému displeju, máte vyhraté. Ťažisko mobilu by pre lepšiu stabilitu síce mohlo byť o čosi vyššie, s trochou cviku však nie je problém zvládnuť ovládanie bez akýchkoľvek prešľapov.

Telo zapuzdrené do tenkoplášťového kovu pôsobí trvácnym dojmom a ani plastové časti nevykazujú náchylnosť na predčasné opotrebovanie. I keď z každého kúsku mobilu dýcha elegancia, v rukách remeselníka jeho konštrukcia rozhodne nedostane zabrať. Práve naopak – problémy pri testoch neprinieslo ani extrémne prašné prostredie.

Zdá sa však, že výrobca už akosi počíta s tým, že každý bude svoj mobil párovať s notebookom prostredníctvom bluetooth rozhrania. Krytka USB konektoru je tuhá, a jej vyklápanie rozhodne nie je pohodlné. Akoby šlo iba o akúsi doplnkovú poistku.

Kvalitný displej, ešte lepšia klávesnica

Displej má 51 milimetrovú uhlopriečku a rozlíšenie 240 na 320 bodov. S plnou podporou 16 milióna farieb a optimálnou veľkosťou zobrazovacieho bodu je možné s istotou povedať, že s čitateľnosťou a prehľadnosťou displeja zaručene nebudete mať problémy. Podsvietenie je vyvážené, čitateľnosť na priamom slnku tiež nie je najhoršia. Výrobca si uvedomil, že surfovanie po internete so sebou prináša vysoké nároky na čitateľnosť písma a obrázkov. Sčítané a podtrhnuté – za displej sa rozhodne hanbiť nemusí.

Nízkozdvihová membránová klávesnica dáva istotu aj pri písaní hrubšími prstami aj napriek tomu, že pôsobí skôr útlym, ako robustným dojmom. Päťsmerový ovládač sa nemýli a štvorica „teletextových“ gombíkov plní vždy očakávanú úlohu s tým, že niektoré funkcie je možné preprogramovať. Čo však stojí za málo je kolískový ovládač hlasitosti, ktorý je uložený príliš hlboko na to, aby ste s mobilom na uchu upravili hlasitosť hovoru. Ak už čosi bránilo lepšiemu vyhotoveniu, pokojne mohla táto funkcia odcestovať kdesi do menu pre ovládanie päťsmerovým ovládačom.

„i“ ako internet bez káblov

S WiFi hotspotmi si „íčková šesťtristovka“ rozumie aj v prípade, ak je potrebná autorizácia spojenia a následné šifrovanie ručne vloženým kľúčom. Rádiový modul upozorní na novú sieť a po nastavení parametrov vždy vie, že sa môže k internetu pripojiť bez asistencie používateľa. Kvalitné spojenie sme mali ako v kancelárii, tak na námestiach s bezplatným internetom. Niet lepšieho pocitu ako vedieť, že nemáte v poštovej schránke žiadne otravné e-maily.

Aby boli výdavky vždy pod kontrolou, pri prístupe na internet vás každá aplikácia vyzve, aby ste potvrdili komunikačný kanál. Chcete ísť na internet cez EDGE, aelbo cez WiFi modul? Áno, kdesi sa skrýva to hlavné - podpora 3G sietí chýba – „waj-faj“ to však dokáže hravo kompenzovať.

Silný e-mailový klient pracuje rovnako ako na ostatných modeloch, aplikácia Google Mail rovnako, s trochou šikovnosti sprevádzkujete aj komunikačného IM klienta.

Na čo však vývojári firmvéru nezabudli je podpora služieb VoIP. Síce nás sklamalo že chýba integrácia klienta pre populárny Skype, dobre fungujúca a zabehnutá služba Gizmo to však dokáže ospravedlniť. Riešenie konektivity je rovnaké ako pri internete – vždy volíte či telefonujete cez hlasové služby operátora, alebo cez VoIP klienta.

Zabudnúť netreba ani na bluetooth rozhranie, ktoré umožňuje premostiť poslabšiu EDGE konektivitu mobilu do notebooku. Človek si s dostupnosťou hotspotov stále nemôže byť istý.

Výdrž batérie lepšia, avšak stále slabá

Ak je potrebné mobil nabíjať každý druhý deň, nie je to žiadna výhra. Dá sa povedať, že aj napriek tomu, že Nokia 6300i vydrží v porovnaní so 6300 o deň dlhšie, stále budete mať pocit, že by to s tou energetikou mohlo byť lepšie. Existuje predsa nemálo mobilov, ktoré si vystačia s týždenným cyklom nabíjania.

Aby ste toľko nenadávali, v dodávke je štýlová stolová nabíjačka, do ktorej zapojíte extrémne malý, cestovný napájací adaptér. Namiesto vykladania mobilu z vrecka na stôl s kľúčami budete mobil jednoducho ukladať do stolovej nabíjačky. To sa už dá nejako prežiť.

Rádio s RDS, hudba a video

S multimédiami si 6300i poradí hravo, rovnako ako ostatné modely z dielní tohto výrobcu. S 30 megabajtovou internou pamäťou síce nevyhrávate, v základnej dodávke je však aj 512 megabajtová microSD karta, ktorú môžete hravo vymeniť až za štvorgigabajtovú. My sme prevetrali mobil s dvojgigabajtovou kartou z dielní Kingston a aj napriek veľkému objemu digitalizovaných skladieb a videí sa ich načítavanie nespomalilo.

Dobrou správou je, že FM prijímač sa dočkal RDS dekodéra, ktorý vám v neznámom prostredí prezradí, akú rozhlasovú stanicu počúvate. Selektivita a citlivosť prijímača je síce poslabšia, v kríze opäť presedláte na svoj MP3 archív.

Fotoaparát ponúka snímky vyššej kvality ako predchodca, pribudlo zopár funkcií. Stále však pri 2 megapixeloch ide o nástroj pre dokumentáciu, ako pre doplnok pre tvorbu fotoumenia.

Organizácia a ovládateľnosť ako po masle

Používateľské rozhranie a správa kontaktných údajov sú riešené rovnako, ako pri ostatných modeloch tohto výrobcu. Dá sa povedať, že skúsenejší „mobilista“ sa v ponuke nestratí a logicky sa prepracuje ku všetkému, čo potrebuje. Aktívna standby obrazovka je tiež na nezaplatenie. Ale to už k piatej edícii systému Series 40 akosi patrí.

Nokia 6300i je mobil, ktorý nezaskočí nedostatkami, avšak ani neprekvapí funkciami, ktoré by u neho človek neočakával. Skvelá konektivita k internetu z neho robí magnet pre všetkých, čo vysedávajú celé dni za internetovými službami, spoľahlivá prevádzka nástroj pre tých, čo podnikajú. Čo však možno tomuto kúsku vytýkať je, že výdrž batérie stále nie je taká, aká by mala byť. Ale to je dnes problém digitálnej bižutérie vo všeobecnosti.