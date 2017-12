Mobily sa vraj zaobídu aj bez batérií

Tvrdí to spoločnosť M2E, ktorá predstavila kinetickú nabíjačku, ktorá dosahuje až 6 násobný výkon v porovnaní s riešeniami, ktoré boli doposiaľ dostupné na trhu. Energiu získava z vibrácií vznikajúcich pri chôdzi, takže by mohla v mobile nahradiť batériu.

20. aug 2008 o 9:55 Milan Gigel, (mg)

Na kľuku pokojne zabudnite.

Zariadenie je schopné počas šiestich hodín chôdze či iného pohybu vytvoriť zásobu energie na jednu hodinu telefonovania. Ak by výrobcovia skombinovali kinetickú energiu so solárom, na mobilné nabíjačky by sme mohli pokojne zabudnúť.

Riešenie firmy M2E sa na trhu objaví v priebehu budúceho roka, a je viac ako pravdepodobné, že mobilná nabíjačka bude ponúkaná aj v segmente spotrebnej elektroniky pre vreckové prehrávače a inú digitálnu bižutériu.