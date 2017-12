Aké bude počasie? Môžete to vedieť úplne presne

Vraví sa, že predpovede počasia sú na to, aby nevychádzali. Ak však máte prístup k internetu, môžete si byť istí, že budete vedieť včas o každom blížiacom sa daždi, vetre, či inej pohrome. Stačí vedieť, kam sa máte pozrieť.

Od sedemnástej do dvadsiatej prvej vo vašom meste dážď, vietor bude prichádzať z juhu, takže môžete počítať s tým, že na terase si zaručene neposedíte. Zajtra celý deň jasno, iba okolo deviatej jemná prehánka s výdatnosťou jedného milimetra zrážok. No a o kúsok ďalej v Žiline môžu všetci počítať s tým, že ich zmočí do nitky. Neuveriteľné? Naopak – realita.

Aladin je systém pre numerickú predpoveď počasia, ktorý štyrikrát denne prepočítava 32 procesorový server v SHMÚ. Spracováva vstupné údaje tak, aby vytvoril čo najpresnejšiu a najaktuálnejšiu predpoveď pre jednotlivé mestá na Slovensku. Znamená to, že vopred sa na prehľadných grafoch dozviete od koľkej do koľkej bude pršať, ako intenzívne a z ktorej strany bude vyosovať vietor z ich kolmíc. To je ideálne vedieť ak sa chystáte na výlet do hory, alebo sa chystáte zhodiť na dome strechu, aby ste ju nahradili novou. Predpoveď je s maximálnou presnosťou dostupná pre tri dni dopredu, model ECMWF pokrýva až dopredu až 10 denné obdobie.

Kde nájsť aktuálnu predpoveď?

Model Aladin je dostupný na adrese http://www.shmu.sk/sk/?page=769, dlhodobejšie predpovede ECMWF nájdete na stránke http://www.shmu.sk/sk/?page=1186. Stačí iba zvoliť vaše mesto a viete čo vás čaká.

Ak patríte medzi zvedavcov, neprehliadnite ani ďalšie položky v menu Produkty SHMÚ/Meteorológia/ALADIN-ECMWF. Nájdete tam animované priebehy oblačnosti, zrážok, vetra a ďalších faktorov, ktoré vás môžu zaujímať.