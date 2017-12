Na plný plyn štýlom Šialeného Maxa

Prečo? Fuel totiž vyzerá podľa popisu viac než dobre. Našlo sa niekoľko titulov, ktoré chceli priniesť postapokalyptickú budúcnosť v štýle filmového Šialeného Maxa, no nepodarilo sa to žiadnemu z nich. A práve niečím podobným by mal byť Fuel. K dispozícii dostanete viac než 5 tisíc štvorcových míľ priestoru, sedem desiatok odlišných vozidiel (motorky, SUV, motokáry, klasické vozidlá alebo dokonca i nákladné vozy). Tu sa budeme môcť premávať voľne alebo v špeciálnych závodov. Povrchovo budú obsiahnuté zrejme všetky tradičné kúsky zeme, takže budeme mať piesok, bahno, hory a raz za čas nám aj zasneží. Celé jazdenie sa bude odohrávať na Severoamerickej pôde, takže sa prejdeme nielen známymi cestami, ale zakotvíme i v známych (hoci zmenených na nepoznanie – aký to paradox) mestečkách.

Prirodzenou cestou bude do projektu Fuel zakomponovaný multiplayer – niečo na štýl Burnout Paradise, takže s ostatnými si zajazdíte bez zbytočného a zdržujúceho nastavovania a behania po x-položkách v menu. Celkovo sa v zničenej krajine bude môcť stretnúť až 16 hráčov. Znie to zaujímavo, znie to dokonca aj lákavo, ale radšej si počkajme na prvé ohlasy z hrateľnej verzie. Vývojári predsa len nemajú toľko preskákané a tak skorý termín vydania zaváňa urýchleným vývojom.

