Rýchlo, najlepšie bez kábla

Nastal čas zlepšení technológií, ktoré používame na komunikáciu medzi zariadeniami. Už onedlho sa napríklad možno úplne zbavíme káblov.

20. aug 2008 o 0:01 Milan Gigel

Možno ste už zabudli, koľko ešte pred pár rokmi trvalo nakopírovanie fotografií z digitálneho fotoaparátu do počítača, alebo z pevného disku na externé médium. Zmenila to prvá a druhá generácia technológie USB, ktorá dokázala štandardizovať a hlavne podstatne zrýchliť komunikáciu zariadení, ktoré sa medzi sebou dorozumievajú káblom.

Teraz prichádza tretia - kým dvojku autori označili prívlastkom „veľmi rýchla“ (Hi-Speed), trojku by sme podľa nich mali radšej volať „superrýchla“ (SuperSpeed).

Superrýchle USB. Ale aj superúsporné

USB 3.0 dokáže prenášať dáta až desaťnásobnou rýchlosťou v porovnaní so súčasnosťou. Vývojári totiž pridali na konektory ďalšiu štvoricu doplnkových kontaktov. Nahranie jedného filmu v HD kvalite by tak nemalo trvať viac ako minútu a nakopírovanie stovky MP3 skladieb do vášho prehrávača by malo byť otázkou sekundy.

Okrem rýchlosti sa najviac nádeji vkladá do úspornosti. USB by po novom malo oveľa menej zaťažovať batérie notebooku, alebo iného zariadenia. To bol doteraz najväčší problém, keď ste potrebovali USB používať v teréne bez prístupu k elektrickej energii.

Na úplnú radosť si však budeme musieť ešte počkať. Keďže externé disky a kamery si zatiaľ s priepustnosťou USB 2.0 vystačia, prvé produkty s nálepkou SuperSpeed sa na trhu objavia zrejme až o niekoľko mesiacov.

USB bez kábla

Tam, kde sa do dokonalosti zlepšuje prepojenie zariadení káblom, tam sa začína celkom nový štandard na komunikáciu medzi zariadeniami - Wireless USB, prepojenie vzduchom. Zariadenia umiestnené do vzdialenosti troch metrov vďaka nemu dokážu prenášať dáta rýchlosťou 480 megabitov za sekundu. Ak musí signál prekonať vzdialenosť desiatich metrov, priepustnosť sa zredukuje na 110 mbps. Znamená to, že čím sú zariadenia k počítaču bližšie, tým rýchlejšie komunikujú.

Načo je to však vôbec dobré? Predstavte si, že sa vrátite z terénu s notebookom, položíte ho na stôl a sám začne bez káblov komunikovať s monitorom, tlačiarňou a externým diskom. Možno sa raz podobným spôsobom zbavíme káblov celkom.

Bezkáblová televízia

Zmeny však neobídu ani naše obývačky. Norma WirelessHD umožňuje prenášať digitálny obraz a zvuk medzi zariadeniami bez toho, aby boli prepojené kabelážou.

Dvadsaťpäťgigabitový kanál prevádzkovaný vo frekvenčnom pásme 60 gigahertzov umožní prepojiť plochú televíznu obrazovku s digitálnym rekordérom, prehrávačom či set-top boxom káblového operátora. Pri dosahu desiatich metrov je možné rátať i s presahom cez stenu.

Nové Bluetooth

Do tretice novinky čakajú aj technológiu Bluetooth, ktorú poznáte najmä z mobilov. Nové zariadenia, ktoré si kúpite, by už mali byť vybavené funkciou „Near Field Communication“ (NFC). Jej úloha je spojiť dve zariadenia bez toho, aby ste ich museli sami vyberať zo zoznamu, alebo naklikávať na klávesnici akékoľvek heslo. Stačí, ak ich jednoducho položíte tesne vedľa seba. Spoznajú sa a dohodnú už samy medzi sebou bez vašej pomoci.