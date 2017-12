Hra: Robot – záchranca

Zvýšená frekvencia letných kinohitov znamená aj zvýšený počet počítačových hier vyrobených pre ich „sprievod“. Neobišlo to ani nový animák Wall-E, a tak najmä mladšie detváky môžu stráviť koniec prázdnin aj v spoločnosti celkom milej akčnej adventúrky.

20. aug 2008 o 0:03 Michal Gardian

Film sa práve rozbieha v kinách, ale zle neobídu tí, čo ho ešte nevideli, ani tí, čo sa naň chystajú. Príbeh upratovacieho robota Wall-Eho, ktorý pomôže ľudstvu znova kolonizovať Zem, je len ľahkou omáčkou okolo hry. Neprekáža jeho neznalosť a ani toho priveľa z filmu neodkryje. Ten aj tak stojí skôr na geniálnej animácií a vypointovaných scénach. V hre zábavu nahrádza mix akčno-závodne-plošinovkových minihier, ktoré musíte pokoriť, aby ste sa dostali vpred. A to nie len v koži Wall-Eho, ale aj jeho lásky Eve.

Obaja disponujú špeciálnymi vlastnosťami, ako je napríklad zvýšená Wall-Eho odolnosť zložením sa do kocky. Tie využívajú v množstve úrovní kopírujúcich prostredia filmu. Napriek badateľnej jednoduchosti a repetívnosti dokáže tempo hry zabaviť. Chvíľu v obrovskom tempe fičíte po prekážkovej dráhe a o pár chvíľ už odrážate útoky nepriateľských robotov alebo premiestňujete predmety v jednoduchom puzzle. K plusom sa však neradí občas štrajkujúca kamera a ani umelá inteligencia nepriateľov. Naopak, výrazným pozitívom je - na PC vytrvalo ignorovaná - možnosť hrania dvoch hráčov na jednej rozpolenej obrazovke.

Chváliť však nemôžeme grafiku, ktorá dosahuje nanajvýš kvalitu hier spred troch až piatich rokov. Pre detský počítač bez špičkového hardvéru je to aj trocha dobrá správa. Hudba aj zvuky sú „požičané“ z hollywoodskych zvukových štúdií, takže nemáme výhrady. Ak teda vám alebo vašim deťom učaroval milučký robot Wall-E, investícia do hry vás pravdepodobne nebude mrzieť. V našich obchodoch by sa navyše mala hra objaviť - a to zďaleka nie len pre PC - v kompletnej jazykovej lokalizácií.

http://wall-e.playthq.com/

Odporúčaná konfigurácia: Procesor 3 GHz, 1 GB RAM, 256 MB grafická karta

